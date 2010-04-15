Cem Uzan'a 23 yıl hapis cezası

T24 - Cem Uzan, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 23 yıl hapis ve 33 bin 750 TL adli para cezasına mahkûm edildi.





Kendilerini yasal sorumluluktan kurtarmak ve mal varlıklarını kaçırmak için İmar Bankası ve buna bağlı şirketlerindeki hisselerini üçüncü kişilere eski tarih ve sahte yönetim kurulu kararlarıyla devretmekle suçlanan Kemal, Cem, Hakan ve Yavuz Uzan'ın aralarında bulunduğu 39 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "sahte resmi belge düzenlemek ", "kamu kurum ve kuruşlarını dolandırmak" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uzan ayrıca 33 bin 750 TL adli para cezasına çarptırıldı. Cem Uzan'ın, "rüşvet vermek" suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delilin elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verildi.







Tutuksuz 12 sanık hazır bulundu







İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 12 tutuksuz sanık katıldı. Hâkim, bir önceki duruşmada Cumhuriyet Savcısı Melih Şentürk, yazılı olarak hazırladığı 4 sayfalık esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sunduğunu hatırlattı. Söz alan bazı sanık avukatları mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme heyeti bazı sanık avukatlarının süre talebini reddeti.







'Müvekkilim suç işlemek amacıyla örgüt kurmuş değildir'







Cem Uzan'ın avukatı Şaylan Çığgın müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek," Cem Uzan 1990 yılında televizyon kurdu. Cem Uzan, Türkiye'de bir ilke imza atmıştır. Müvekkilim suç işlemek amacıyla örgüt kurmuş değildir. Yaklaşık 40 bine yakın çalışanı bulunan bir iş adamıydı. Şirkette çalışan işçilerin çete olarak kabul edilmesi akla ve mantığa aykırıdır" dedi.







'Cem Uzan bir çöp bile kaçırmamıştır'







Müvekkilinin düzenlediği iddia edilen belgenin dava dosyasına eklenmediğini ileri süren avukat Çığgın,"hangi belgenin sahte olduğu tespit edilememiştir. Müvekkilim hangi özel belgeyi kullandı. Kullandığı iddia edilen özel belge tespit edilemedi. Zararda yoktur. İddianamede Cem Uzan'ın kamu kurumlarını dolandırdığı iddia edilmektedir. Uzan'ın mallarını kaçırdığı ileri sürülmektedir. Cem Uzan bir çöp bile kaçırmamıştır. Çünkü mallarına TMSF tarafından el konulmuştur. El konulmayan bir tek malı bile kalmamıştır" dedi.







'Cem Uzan'ın beraatine karar verilsin'







Avukat Çığgın müvekkili Cem Uzan'ın suçsuz olduğunu belirterek, müvekkilinin beraatini istedi.





Aynı davada hem Cem Uzan'ın avuktalığı yapan hem de sanık olan Şaylan Çığgın, iddianamede hakkında hukuksal yardımda bulunarak suça ortak olduğu iddiasının bulunduğunu belirtti. Suç işlemediğini belirten sanık Çığgın beraatini istedi.







'Asıl suçlu Fransa'da gecelere akıyor'







Tutuksuz sanık Fatma Sarı, gazetelerde Cem Uzan'ın Fransa'da çıkan fotoğraflarını göstererek, asıl suçlular Fransa'da gecelere akıyor" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı insanların özel hayatları bizi ilgilendirmez ifadesini kullandı. Gözyaşları içinde savunma yapan Fatma Sarı suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.







Diğer sanık avukatlarıda, müvekkilerinin beraatini istedi







Bazı avukatlarda müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, müvekkilllerinin beraatine karar verilmesini talep etti.







Cem Uzan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı







Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "sahte resmi belge düzenlemek", "kamu kurum ve kuruşlarını dolandırmak" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Uzan ayrıca 33 bin 750 TL adli para cezasına çarptırıldı. Cem Uzan rüşvet vermek suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.







Tutuksuz 7 sanık ceza aldı







MAhkeme heyeti, tutuksuz sanıklar, Ali Cenap Ermutlu, Müştak Ayvaz, Tahsin Öztürk, Şemsettin Mustafaoğlu, Fatih Azami, Selahattin Bal ve Seyfettin Kaya'yı çete üyesi olmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar, Ali Cenap Ermutlu, Müştak Ayvaz, Tahsin Öztürk, Şemsettin Mustafaoğlu, Fatih Azami, Selahattin Bal ve Seyfettin Kaya, "resmi belgede sahtecilikten" 1 yıl 11 ay 10 gün, kamu kurum ve kuruluşlarına karşı dolandırıcılıktan 1 yıl 8 ay hapis ve 2000 lira para cezası aldı. Sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi







Sanıkların 5 yıl denetimli serbestliğe tabi tutulmasına karar verildi







Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar, Ali Cenap Ermutlu, Müştak Ayvaz, Tahsin Öztürk, Şemsettin Mustafaoğlu, Fatih Azami, Selahattin Bal ve Seyfettin Kaya'yı 5 yıl denetimli serbestliğe tabi tutulmasına karar verdi.







'25 sanık beraat'







Gülsen Yalçın, Hüseyin Onur Akyüz, Muharrem Kanber, Meltem İşgördü, Mehmet Gönüller, Metin Öner, Fatma Sarı, Yakup Tekin, Serkan Bekem, Atilla Ercan, Murat Burtul, Edita Kalafat, Enis Zaimoğlu, Hülya Ayşe Aksel, Vasıf Soner Çokbilgin, Fatma Pınar Kalaycı, Turgay Güzeller, Ufuk Uzunkaya, Raife Aynur, Ömer Uğur Ömeroğlu, Gökhan Akboru, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kamu kurumuna karşı dolandırıcılık ve cürüm islemek için teşekkül oluşturmak ve bu teşekküle üye olmak suçlarından beraat etti.







Cem Uzan'ın avukatı Şeylan Çığgın da beraat etti







Sanıklardan Miyase Nursun Özşahin, Hayri Tatlı, Berrin Özeş ve Şaylan Çığgın üzerine atılı suçları işlediklerine dair yeterli delil elde edilememesi gerekçesiyle beraat ettiler.







6 sanık ayrıldı







Sanıklar, Kemal Uzan, Murat Hakan Uzan, Yavuz Uzan, Hüseyin Engin Saydam, Mustafa Düzgünce ve Ali Cenk Türkkan'ın tüm aramalara rağmen yakalanamaması nedeniyle haklarındaki dava dosyası ayrıldı.