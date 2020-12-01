Cem Uzan:  Ülkemizde yargı bağımsızlığı diye bir şey yok, bunun en somut örneği Demirtaş ve Kavala’nın tutukluluğu

2009 yılından bu yana yurtdışında yaşayan iş adamı Cem Uzan, "Bugün ülkemizde yargı bağımsızlığı diye bir şey yok. Bunun en somut örneği Selahattin Demirtaş, Osman Kavalı'nın tutukluluğu, Bülent Arınç'ın bunlarla ilgili yaptığı yorumdan sonra istifa ettirilmesi” dedi.

Uzan, “Benimle ilgili kararlarda imzası bulunanlar cezaevinde ama onların kararları hâlâ geçerli” diye konuştu.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Uzan, "Bugün Türkiye'de hiçbir hakimin ‘Ben bunu yeniden yargılamaya göndereyim' demeye yüreği yetmiyor. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz başka çaresi yok ki. İktidar bu konuda tavrını değiştirmediği sürece, Osman Kavala nasıl içeriden çıkamıyorsa, Cem Uzan da dönemiyor. Bu kadar basit" düşüncesini dile getirdi.

Uzan, "Türkiye'de yargının geldiği hale bakınız. Dönemin Emniyet KOM Dairesi Başkanı Hanefi Avcı kitabında, ‘Anayasa Mahkemesi başkanına gittim, benim şahsi ve ailemin tüm malvarlığına el konulmasını sağlayan kanunun görüşülmesini engelledim" ifadesini kullandı.