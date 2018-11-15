"Cem Uzan seçim kampanyasına 10 gün sonra başlasaydı yüzde 99 Meclis'teydi"

A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, yerel seçime ilişkin olarak partilerin stratejilerini değerlendirdi. Adayların erken/geç açıklanmasının sonuca etki ettiğini kaydeden Gür, Cem Uzan'dan örnek verdi. Buna göre "Uzan seçim kampanyasına 10 gün sonra başlasaydı yüzde 99 Meclis’teydi."

Gür, yerel seçim değerlendirmesini Milliyet yazarı Tunca Bengin'e yaptı.

"Seçimle ilgili bir tartışmanın da adayların açıklanmasının zamanlamasıyla ilgili olduğunu" söyleyen Bengin'in, "Doğru zaman nedir?" sorusunu yönelttiği Gür şu yanıtı verdi:

“Seçim kampanyalarının dünyada belli süreleri var. Çok kısa süre tutarsanız seçim kampanyasında seçmene iletmek istediğiniz, mesajı ulaştıramazsınız ama çok uzun tutarsanız da bıktırırsınız. Örneğin, 2002 seçimlerinde Cem Uzan seçim kampanyasına 10 gün sonra başlasaydı veya seçim 10 gün önce yapılmış olsaydı, Cem Uzan yüzde 99 Meclis’teydi. Çünkü insanlar lahmacununu, köfte ekmeğini yedi, ayranını içti, şarkısını dinledi, her gün aynı laftan sıkıldı bir müddet sonra. Yerel seçimlerde başka açmazlar da var. Diyelim ki siz partinize ait olan bir belediyede başkanı değiştirecekseniz. Yerine yeni bir aday gösterdiniz ve iş başındaki belediye başkanı da dört beş ay daha görevine devam edecek. Adam dünyanın en iyi insanı olsa, en sadık insanı olsa bile kesinlikle motivasyonu bozulacak, son dört beş ay belediyecilik hizmetlerinde başarısızlığa doğru gidecek ve partisine zarar verecek istese de istemese de...Onun için partiler seçime en yakın zamanda aday gösterirler.”