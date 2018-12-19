Cem Uzan, mal varlığına el konulmasıyla ilgili Fransa'da açılan davayı kazandı

Türkiye'de yolsuzluk suçundan ceza alan iş insanı Cem Uzan'ın mal varlıklarına el konulması hakkında Fransa'da açılan davada mahkeme, Uzan'ı haklı buldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te görülen davasa alınan karar gereği Uzan'ın geçici olarak el konulan varlıkları kendisine iade edilecek ancak, karar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından temyize götürüldüğü için hemen uygulanmayabilir.

2017'nin Ağustos ayında TMSF tarafından görevlendirilen bir Fransız icra memuru, Uzan'ın Paris'teki evine baskın yaparak kasalarını zorla açmış ve kendisine ait 2,1 milyar dolar değerinde hisseye el koymuştu.

Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, söz konusu hisselerin büyük kısmının ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait olduğunu belirtti.

Mahkeme el konulmayı ilk aşamada iptal etse de Ankara, başka bir icra memuru aracılığıyla hisseleri tekrar almıştı. Dün görülen duruşmada ise hakim, Uzan'ı haklı bularak el konulma tedbirine son verdi.

Avukat Pujos, "Bu, Türkiye'nin mahkeme prosedürleri üzerinde uyguladığı taciz stratejisine son veren çok önemli bir zaferdir." dedi. Avukat ayrıca icra memuru hakkında "özel haneye tecavüz" ve "hırsızlık" suçlamalarıyla karşı dava açtı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 yılında Cem Uzan'a nitelikli zimmet suçuyla 18 yıl 5 ay hapis ve yaklaşık 4 milyar 400 milyon TL adli para cezası vermişti. Yargıtay söz konusu kararı 2015 yılında onamıştı.