Cem Uzan hakkında tutuklanma kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yurtdışına kaçtığı yolunda haberler çıkan Cem Uzan hakkında tutuklama kararı verilmesi istemiyle mahkemeye başvurdu.

TMSF avukatı Abdülkadir Koçak tarafından Cem Uzan'ın yargılandığı İstanbul 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki İmar Bankası'nı kaynaklarını zimmete geçirme ve off-shore davalarına ve İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki İmar Bankası'nın hileli iflasına neden olma davasına dilekçe sunuldu.

Cem Uzan'ın son duruşmalarına gelmediği belirtilen dilekçede, basında yurtdışına kaçtığı yolunda haberler yayınlanansanığın kaçma şüphesi bulunduğu belirtilerek hakkında tutuklama istemiyle yakalama müzekkeresi çıkartılması istenildi.

TMSF'nin talebi önümüzdeki günlerde mahkemelerce değerlendirilecek.

İstanbul 8'inci Ceza Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki zimmet davasının iddianamesinde Cem Uzan, annesi Melahat Uzan ve kardeşi Ayşegül Akay Uzan'ın 'özel banka parasını zimmete geçirmek' suçundan 12'şer yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Aynı mahkemede görülen off-shore davasında da Cem Uzan'ın, suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve devlete karşı dolandırıcılık suçlarından 9 yıldan 31 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın iddianamesinde ise Cem, Kemal, Yavuz ve Hakan Uzan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 sanığın hileli iflas suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapisleri isteniyor.