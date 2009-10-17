T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cem Uzan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Cem Uzan hakkında 'kırmızı bülten' çıkarıldı. Uzan, geçtiğimiz hafta hakkında alınan tutuklama kararı öncesi Fransa'ya kaçmıştı.

17 Ekim 2009 03:00

Fransa'dan sığınma talep eden Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, TMSF'nin, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvuru doğrultusunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Uzan'la ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının başlattığı çalışma sonuçlandırıldı.

Uzan'ın yakalanması için ''difüzyon'' kararı ile kırmızı bülten çıkarılması amacıyla İnterpol Genel Sekreterliğine yapılan başvurunun kabul edildiği belirtildi.

Bu karar uyarınca Uzan, İnterpol'e bağlı tüm ülkelerde kırmızı bültenle aranacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24