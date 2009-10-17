Fransa'dan sığınma talep eden Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, TMSF'nin, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvuru doğrultusunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Uzan'la ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının başlattığı çalışma sonuçlandırıldı.

Uzan'ın yakalanması için ''difüzyon'' kararı ile kırmızı bülten çıkarılması amacıyla İnterpol Genel Sekreterliğine yapılan başvurunun kabul edildiği belirtildi.

Bu karar uyarınca Uzan, İnterpol'e bağlı tüm ülkelerde kırmızı bültenle aranacak.