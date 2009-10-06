Cem Uzan hakkında hapis cezası

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Cem Uzan ve bir çalışanına, orman arazisini işgal ettikleri gerekçesiyle 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Pamukova Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Pamukova Orman İşletme Şefliği avukatları ile Cem Uzan'ın ve çalışanı Muzaffer Salih Pilav'ın avukatı Mehmet Ferhat Ünalan katıldı.

Ünalan, savunmasında, müvekkillerinin orman arazisini işgal etmediklerini savundu.

Pamukova Orman İşletme Şefliği'nin mahkeme heyetine gönderdiği tazminat zarar raporunu geçerli kabul etmediklerini ifade eden Ünalan, şunları kaydetti:

''Dava usulüne göre açılmamıştır. Orman memurlarınca tutulan zabıt, iddianamenin hazırlandığı tarihten sonra tutulmuştur. Suç tarihi olarak 10 Mayıs 2004 tespit edilmiştir. Bu tarih mahkemenin dava konusu yerle ilgili tescil davasının karar kesinleşme tarihidir. Bu tarihten itibaren orman vasfı kesinleştiğinden ancak bu tarihten sonra söz konusu yerin işgal edilmesi halinde müvekkilimin üzerine atılı suç vuku bulacaktır. Söz konusu yere 13 Haziran 2004'te TMSF el koymuştur. Müvekkilimin herhangi bir işgal ve faydalanması söz konusu değildir. Üzerine atılı bulunan suçtan beraatini talep ediyoruz.''

Mahkeme heyeti, Uzan ve Pilav'a, Orman Yasası'na muhalefet ettikleri ve orman arazisini işgal ettikleri için 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

Aynı davada yargılanan Cem Uzan'ın babası Kemal ve kardeşi Hakan Uzan hakkında ise yakalanamadıkları için herhangi karar verilmedi.