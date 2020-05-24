Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan ünlü siyasetçi ve iş adamı Cem Uzan, dede oldu. Uzan’ın büyük oğlu Sinan Uzan ve eşi Luisa Uzan’ın kız bebekleri dün İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’nde dünyaya geldi. Bebeğe Alev isminin verildiği öğrenildi.

59 yaşında dedelik heyecanı yaşayan Cem Uzan ise “Torunum Alev Uzan'ın dünyaya gelişi benim için çifte bayram oldu, bayram şekerini oğlum ve gelinim verdiler, büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.

12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa'ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edilen Uzan, yaklaşık 11 yıldır yurt dışında bulunuyor.