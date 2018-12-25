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"Cem Uzan, Ankara'yla masaya oturmaya hazır"

Avukatı Uzan'ın Türkiye'ye dönmeye hazır olduğu söyledi

25 Aralık 2018 13:38

Fransa’dan "siyasi sığınma hakkı" alan işadamı Cem Uzan’ın Ankara’yla anlaşma yaparak Türkiye’ye dönmek istediği belirtildi. Avukatı Matthias Pujos, Uzan'ın Türk devletiyle masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti.

Euronews’ten Beraat Gökkuş’a konuşan Pujos, “Cem Uzan, Türk devletiyle yapıcı görüşmeler yapmak için masaya oturmaya hazır olduğunu ifade etti. Fakat bunun için TMSF’nin de, herkesin çıkarına olacak bu çözümü kabul etmesi gerekiyor” dedi.

Uzan’ın Türkiye’ye yeniden yatırım yapmaya hazır olduğunu dile getiren avukatı, işadamının Türkiye’ye dönmek istediğini aktardı: 

“Cem Uzan, Türk devleti ile anlaşması ve kendisine bazı garantilerin verilmesi şartıyla, Türkiye’de zaman geçirmek için geri dönebileceğini söylüyor.”

Ne olmuştu?

Uzan ailesine ait Rumeli Holding ve İmar Bankası’nda ortaya çıkan yolsuzluklar nedeniyle Cem Uzan’ın babası Kemal Uzan ve kardeşi Hakan Uzan 2003’te yurtdışına kaçmıştı. Hakkında davalar bulunan Cem Uzan da 2009’da yurtdışına gitti ve halen sığınma hakkı aldığı Fransa’da yaşıyor.

 

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