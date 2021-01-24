Cem Seymen'den doğalgaz faturasına tepki: Evde mimimum yanan kombiye bu fatura geliyorsa 4 kişilik aile ne yapar?

Ünlü televizyoncu Cem Seymen, doğalgaz faturasına tepki gösterdi. Seymen, "Evde mimimum yanan kombiye bu fatura geliyorsa 4 kişilik aile ne yapar, nasıl öder?" yorumunu yaptı.

Seymen, kişisel Twitter hesabından doğalgaz faturasını paylaşıp isyan etti.

"İnsan gibi yaşama hakkının gaspıdır bu doğalgaz faturası" diyen Seymen, "Doğalgaz fiyatları dünyada dibi görüyor. Evde mimimum yanan kombiye bu fatura geliyorsa 4 kişilik aile ne yapar, nasıl öder? Bir marketten fiyatlar karşısında dehşete düşerek çıkıyoruz. Pahalılık akıl alır gibi değil" diye yazdı.

Cem Seymen'in paylaşımı şöyle: