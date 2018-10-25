T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cem Özer'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

"Cem Özer'in sağlığına kavuşması için dualarınızı eksik etmeyin"

25 Ekim 2018 19:22

Yoğun bakımda tedavisi devam eden ve bir süre daha uyutularak takip edileceği açıklanan Cem Özer'in çevresindeki olaylara tepki vermeye başladığı bildirildi.

Sözcü'ye konuşan Cem Özer'in arkadaşı Umut Oğuz oyuncu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çevresindeki olaylara tepki vermeye başladı, doktorları tarafından bir süre daha uyutulmaya devam edecek. Sevindirici olan ise, derin uyku durumu sona erdi. Hatta herhangi bir aksilik taktirde doktorlar Cem'in, kızını ve eşi Pınar'ı da görebileceğini söyledi. Cem Özer'in sağlığına kavuşması için dualarınızı eksik etmeyin"

ETİKETLER

Cem Özersağlık durumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24