Cem Özer'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Yoğun bakımda tedavisi devam eden ve bir süre daha uyutularak takip edileceği açıklanan Cem Özer'in çevresindeki olaylara tepki vermeye başladığı bildirildi.

Sözcü'ye konuşan Cem Özer'in arkadaşı Umut Oğuz oyuncu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çevresindeki olaylara tepki vermeye başladı, doktorları tarafından bir süre daha uyutulmaya devam edecek. Sevindirici olan ise, derin uyku durumu sona erdi. Hatta herhangi bir aksilik taktirde doktorlar Cem'in, kızını ve eşi Pınar'ı da görebileceğini söyledi. Cem Özer'in sağlığına kavuşması için dualarınızı eksik etmeyin"