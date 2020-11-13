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Cem Özer: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu

13 Kasım 2020 20:56

Sunucu Cem Özer, katıldığı YouTube programında yıllar önce televizyonda yayınlanan 'Laf Lafı Açıyor' programıyla ilgili "Zülfü Livaneli'ye İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kaybettiren benim. Benim programda kaybetti. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı oldu" dedi.

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, sunucu Cem Özer, Hakan Bilgin'in sunuculuğunu yaptığı ve YouTube üzerinden yayınlanan 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk oldu.

Cem Özer 1991-2007 yılları arasında televizyonda yayınlanan "Laf Lafı Açıyor" programıyla ilgili "Zülfü Livaneli'ye İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kaybettiren benim. Benim programda kaybetti. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı oldu" dedi.

Özer'in sözleri karşısında şaşıran Bilgin ise "O zaman sayın Sayın Cumhurbaşkanımız senin sayende Cumhurbaşkanı oldu diyebiliriz" deyince Özer de "Aynen, diyebiliriz" diyerek cevap verdi.

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