Cem Özdemir’in dikkat çeken rozeti

Almaya Federal Meclisi'nin ‘Ermeni Soykırımı' tasarısını görüştüğü oturumda konuşan Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir'in taktığı rozet dikkat çekti. Almanya Federal Meclisi'nde kabul edilen karar tasarısının mimarı Yeşiller adına konuşan Özdemir'in ceketine, 1915'in 100. yıldönümünün logosu olarak tasarlanan ‘unutma beni çiçeği' rozeti taktığı görüldü.

Özdemir, oylama öncesi yaptığı konuşmada, konunun Türklere ahlak hocalığı yapmak ya da başkalarının işine karışmak olmadığını vurguladı.

1915-1916'da yaşananların Alman tarihinin de bir parçası olduğunu belirten Özdemir, "Geçmişte bu korkunç suça ortak olmuş olmamız, bugün inkârcıların suç ortağı olacağımız anlamına gelmemeli" dedi.