Cem Özdemir'e hakaret ve ölüm tehdidi



Federal Alman Meclisi'nden geçen 1915 olaylarının soykırım olarak anılması kararına tepkiler sürüyor. Bu tepkilerin hedefindeki isimlerin başında Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir yer alıyor. Özellikle soysal medya üzerinden paylaşılan mesajlarda ve yayımlanan haberlere yapılan kullanıcı yorumlarında Özdemir'e yönelik yoğun eleştiriler dikkat çekiyor.

Öyle ki Özdemir'e yapılan yorum ve eleştiriler ölüm tehditleri boyutuna kadar varmış durumda. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, Cem Özdemir'in ofisinden yapılan açıklamada konuyla ilgili Federal Emniyet Teşkilatı'yla görüşüldüğü belirtildi. Ofis yetkilisi Marc Berthold, “aşağılama ve hakaretlere alışık olduklarını” belirtirken “Ancak şimdiye kadar bu kadar çok ölüm tehdidiyle karşılaşmamıştık” ifadelerini kullandı. Berthold, “Aşırı sağcılık sadece Almanlara mahsus değil, Türkiye'de de Almanya'da yaşayan Türklerin arasında da var” diyerek, artırılan güvenlik önlemlerinin gerekliliği savundu.

Haberde, 2 hazirandan itibaren Cem Özdemir'in Berlin'deki evinin çevresindeki güvenlik birimlerinin sayısını artırıldığı bilgisi de yer aldı.

Cem Özdemir Ermeni soykırımı tasarısının Federal Meclis gündemine alınmasına öncülük eden isimlerden olurken, “Almanya'nın o zamanlar soykırıma destek verdiğini ama bunun bugün soykırımı inkâr edenleri desteklemek gerektiği anlamına gelemeyeceği” görüşünü savundu.

Özdemir'e eleştiri yönelten isimlerden biri de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan dün yaptığı bir konuşmada “Peki, burada bu skandal olayın başını çeken kim? Kökeni ili söylemeyeceğim, o ilden olanlar şimdi yanımda, karşımda duruyorlar, üzülürler ve onlar da tabii buradan gerekenleri söylüyorlar, kökeni itibariyle buralı. Ama ben ona bir defa Türk diyemem. Niye? Çünkü bu milletin kanının damarlarında olduğu bir insan kalkıp da bu milleti sözde Ermeni soykırımıyla suçlayamaz, bunu yapamaz." dedi.

Özdemir'in yanıtı

Cem Özdemir, Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in karar tasarıyla ilgili çalışmaları için kendisine teşekkür ettiği yazısına cevaben Twitter üzerinden “Diğerleri daha sesli ve daha agresif olabilir ama bizim gibi gerçeğin peşinde olanlar da var” yanıtını verdi.

Tasarının kabulünden sonra Deutsche Welle Türkçe'ye açıklama yapan Cem Özdemir, kararın haklılığını savunmuştu.