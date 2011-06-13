-CEM ÖZDEMİR'DEN CHP'YE GÖNDERME HAMBURG (A.A) - 12.06.2011 - Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, Türkiye'deki milletvekili genel seçiminde alınan ilk tahmini sonuçların hemen ardından yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı başarısından dolayı tebrik etti, CHP'nin değişime geç başladığını savundu. Özdemir, "Sonuçlar henüz kesinleşmedi, ancak şu an alınan sonuçlara göre AK Parti yüzde 50'yi aşmış durumda. Başbakan Erdoğan'ı bu başarısından dolayı kutluyorum. Muhalefet partilerinin, sivil toplum örgütlerinin ve tüm sivil toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir iktidarın yönetime gelmesini diliyorum" diye konuştu. CHP'nin ise değişime başlamakta geç kaldığını savunan Özdemir, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun başa gelmesiyle CHP'deki yeni değişim oy sandıklarına fazla yansıyamadı. Kafalardaki yeni CHP ile eski CHP çelişiyor. Yine de CHP'ye şans vermek gerekir" dedi. AK Parti'nin gelecekte AB üyeliği konusunda ısrarla diretmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, "AK Parti'nin birinci parti olmasında ekonomik nedenler büyük rol oynuyor. Türkiye'deki büyüme oranı Çin ve Hindistan ile yarışmakta. İnsanlar istikrardan yana oy kullandı. AK Parti, bir taraftan istikrarlı ekonomiden yana iken, diğer taraftan statükoya karşı politika izledi. İnsanlar ekonomiden yana oy kullandı. CHP de statükocu bir politikadan uzaklaşmalı" şeklinde görüş belirtti. Türkiye'nin en önemli sınavını bundan sonra vereceğini kaydeden Özdemir, "Türkiye AB fikrinden uzaklaşmamalı. AK Parti'nin bu başarısı hem başarı, hem de risk olarak tanımlanmalı. Mecliste bu kadar çoğunlukta olmak riski de beraberinde getirebilir. Seçim başarılarının hiç birinin kalıcı olmadığını unutmamak gerekir. Türkiye en önemli sınavını bundan sonra verecek. AK Parti dışında da geniş kesimlerin olduğu dikkate alınmalı" dedi. Baden-Württemberg Eyaleti Uyum Bakanı Bilkay Öney de, seçim sonuçlarının beklediği şekilde çıktığını ifade ederek, "Ancak AK Parti tahmin ettiğimden daha yüksek, CHP de daha düşük oy aldı. İnsanların tercihine saygı duymak gerekir. Türkiye'nin ekonomik çizgisi çok iyi bir yolda. Bu aynen devam etmeli. Demokratik reformlar da gerçekleşirse çok iyi olacak" şeklinde değerlendirmede bulundu. Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hamburg Eyalet Meclisi Üyesi Ali Rıza Şimşek, Türkiye'de demokrasinin daha iyi işlemesi ve AB üyeliği konusunda Türkiye'nin bundan sonra da çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirterek, "AK Parti çok organizeli çalıştı. Basın özgürlüğü, insan hakları, demokrasi konusunda kuşkularımızı seçimden önce dile getirmiştik. Bu kuşkularımız seçim sonrasında da devam edecek. Bir partinin tek başına iktidara gelmesini doğru bulmuyorum. Bence koalisyon hükümeti olmalıydı. CHP alternatif bir politika üretemedi" diye konuştu.