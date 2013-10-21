Almanya'da 22 Eylül'de yapılan genel seçimlerde oy kaybı yaşayan Yeşiller Partisi’nde Cem Özdemir yeniden eşbaşkanlığa seçildi.

Özdemir geçen yıl delegelerin yüzde 83,3’ünün desteğine almıştı. Bu sonuç, gözlemciler tarafından “Özdemir’e parti tabanının uyarısı” olarak değerlendirildi. 2008 yılından beri eşbaşkanlık görevini yürüten Özdemir, oylamadan önce yaptığı konuşmada parti içi çatışmalara son verilmesini istedi ve birlik çağrısı yaptı.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt 2017 genel seçimleri için “yüzde 16,8 projesi”ni başlatmaya çağırdı. Göring-Eckardt, delegeleri, 22 Eylül genel seçimlerinden çıkan yüzde 8,4’lük sonucu ikiye katlamaya davet etti.



Roth veda etti



Genel seçimlerden sonra görevinden ayrılma kararı alan diğer Eşbaşkan Claudia Roth'un yerine ise Saarland eyaletinin eski Çevre Bakanı Simone Peter getirildi. Simone Peter yüzde 75,9 oranında oy alarak ilk kez eşbaşkan oldu.

Yeşiller, 22 Eylül'de yapılan seçimlerde 2009 yılındaki seçimlere göre yüzde 2,3 oranında oy kaybına uğramıştı. Seçim sonuçlarının belli olması üzerine Yeşiller Partisi’nin üst yönetim kadrosu görevlerinden istifa etmişti. Genel seçimlerden yüzde 8,4 oranında oy alan Yeşiller Partisi, Federal Meclis'te 63 sandalye ile temsil ediliyor. Partinin Eşbaşkanı Roth yeniden aday olmayacağını açıklarken, Özdemir ise devam kararı vermişti.

Genel Kurulda 11,5 yıl yaptığı eşbaşkanlık görevinden ayrılan Roth, duygusal bir konuşma yaparak, partinin alternatif olma pozisyonundan vazgeçmemesi çağrısında bulundu. Roth, Alman Meclis Başkan Yardımcılığı görevine aday olacak.

Genel Kurulda muhtemel koalisyon ittifakları da gündeme geldi. Alınan kararda, „Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile birlikte hükümeti kurma hedefimiz 3 kez başarısızlığa uğradı. Sol Parti ve SPD’nin katıldığı bir 3’lü koalisyon ya da Hrıstiyan Birlik’le ittifak gibi yeni siyasi denklemlere prensipte açık olmalıyız“ ifadelerine yer verildi.



Deutsche Welle Türkçe