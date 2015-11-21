Cem Özdemir yeniden eşbaşkan



Alman Yeşiller partisinin Halle kentindeki kongresinde eşbaşkanlık seçimlerinde 700 delege oy kullandı. 2008 yılından beri partinin eşbaşkanı olan Cem Özdemir, oyların yüzde 76,9'unu aldı. İki yıl önce Cem Özdemir'in aldığı oy oranı yüzde 71,4 olmuştu. Yeşiller'in diğer eşbaşkanı ise oyların yüzde 68'ini alan Simone Peter oldu. Böylece partinin yönetimi değişmemiş oldu.

Cem Özdemir parti kongresinde yaptığı konuşmada 2017 yılındaki genel seçimlerde tekrar hükümete ortak olma vaadinde bulundu. “Bu büyük koalisyonun alternatifsiz olduğunu sanmıyorum” diyen Özdemir, Yeşiller'in yönetime talip olduğunu vurguladı. Cem Özdemir konuşmasında Hrıstiyan demokratlardan yoğun eleştiri alan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de destek verdi. Özdemir, Merkel'in sığınmacı kabulünde bir üst sınır olmaması gerektiği düşüncesinde haklı olduğunu belirtti.