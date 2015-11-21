T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Cem Özdemir yeniden eşbaşkan

Alman Yeşiller partisi Cem Özdemir ve Simone Peter'i iki yıl süreyle yeniden eşbaşkanlığa seçti.

21 Kasım 2015 19:42


Alman Yeşiller partisinin Halle kentindeki kongresinde eşbaşkanlık seçimlerinde 700 delege oy kullandı. 2008 yılından beri partinin eşbaşkanı olan Cem Özdemir, oyların yüzde 76,9'unu aldı. İki yıl önce Cem Özdemir'in aldığı oy oranı yüzde 71,4 olmuştu. Yeşiller'in diğer eşbaşkanı ise oyların yüzde 68'ini alan Simone Peter oldu. Böylece partinin yönetimi değişmemiş oldu.

Cem Özdemir parti kongresinde yaptığı konuşmada 2017 yılındaki genel seçimlerde tekrar hükümete ortak olma vaadinde bulundu. “Bu büyük koalisyonun alternatifsiz olduğunu sanmıyorum” diyen Özdemir, Yeşiller'in yönetime talip olduğunu vurguladı. Cem Özdemir konuşmasında Hrıstiyan demokratlardan yoğun eleştiri alan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de destek verdi. Özdemir, Merkel'in sığınmacı kabulünde bir üst sınır olmaması gerektiği düşüncesinde haklı olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman YeşillerCemSimone PeterYeşillerHalleHrıstiyanAlmanya Başbakanı Angela MerkelMerkelWelle Türkçe DPA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24