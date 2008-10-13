Cem Özdemir: Eşbaşkanlığa adayım

Alman Yeşiller Partisi'nin Baden-Württemberg eyaleti parti teşkilatı tarafından gelecek yıl yapılacak genel seçimler için milletvekili adaylığı reddedilen Avrupa Parlamentosu üyesi Cem Özdemir, 14 Kasımda Erfurt kentinde yapılacak parti genel kurultayında eş başkanlık için aday olacağını açıkladı.



Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, siyasi yaşamında mücadele etmenin faydalı olduğunu gördüğünü belirterek, "Erfurt'taki parti genel kurultayında eş başkanlık için aday olacağım" ifadesini kullandı.



Parti eş başkanının aynı zamanda milletvekili olması gerektiği düşüncesini hala savunduğunu, ancak partisinin kendisiyle ilgili olarak aldığı kararı kabullenmek zorunda olduğunu kaydeden Özdemir, "Eş başkanlık görevi benim için, tüm gücümle ve kararlılıkla istediğim büyük ve heyecanlı bir görev"dedi.



Çok sayıda parti yöneticisi de, Özdemir'in eş başkanlık için aday olmasını istediğini açıkladı.



İki eş başkana sahip olan Yeşiller Partisi'nin, Erfurt'taki parti kurultayında Claudia Roth'un yanı sıra Avrupa Parlamentosu'na gideceği için görevinden ayrılacak olan Reinhard Bütikofer'in yerine Cem Özdemir'i eş başkan seçmesi bekleniyor.