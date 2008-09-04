Cem Özdemir eşbaşkan oluyor

Alman Yeşiller Partisi eşbaşkanlığına haziran ayında adaylığını açıklayan Volker Ratzmann, bugün bir basın açıklaması yaparak adaylıktan çekildiğini söyledi. Alman Yeşiller Partisi eşbaşkanlık adaylığından hayat arkadaşının hamileliği nedeniyle çekildiğini açıklayan Berlineyalet meclisi parti grubu Başkanı Volker Ratzmann, eşbaşkanlık görevi için tek aday olarak kalan Avrupa Parlamentosu üyesi Cem Özdemir'i desteklediğini söyledi.

Ratzmann, Berlin'de yaptığı açıklamada, Özdemir'i tüm gücüyle destekleyeceğini, kendi taraftarlarından da bunu isteyeceğini belirterek, "Eşbaşkanlık görevini şimdi içim rahat olarak Özdemir'e bırakıyorum diyebilirim" dedi.



Diğer aday Claudia Roth



Ratzmann’ın adaylığına Yeşiller Partisi’nin Federal Meclis Grup Başkanı Renate Künast tarafından da destek verilmişti. Partinin Federal Meclis Sözcüsü Corinna Seide, gelişmeyle ilgili sorulara yanıt vermedi.



Böylece, 14 Kasım’da, Erfurt’ta yapılacak Yeşiller Partisi kurultayında eşbaşkanlığa aday olanların sayısı, halen görevde olan Claudia Roth ve Cem Özdemir ile birlikte ikiye indi. Halen Roth ile birlikte eş başkanlık görevini yürüten Reinhard Bütikhofer, Avrupa Parlamentosu’na adaylığını koyacağını açıklamıştı.



Hangi çevrelerden destek alıyor?



Cem Özdemir, bu kararı almadan önce düşündüğünü ve partisinin de istemesi halinde göreve hazır olduğunu söylemişti. Tecrübelerini sunmak ve Yeşiller’in kendine özgü bir profil kazanmasına katkıda bulunmak istediğini dile getiren Özdemir, başkanlığa seçilmesi durumunda önceliklerinin toplumsal sorunlar, sosyal eşitlik küreselleşme ve küresel ısınma olacağını kaydetmişti.



ABHaber'e göre, Yeşiller’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili Cem Özdemir’in, partisi içinde en çok destek gördüğü grup, partisinin Baden Württemberg teşkilatındaki “Realo” adı verilen kanat. Ancak bu grubu “reformcu” olarak adlandırmayı tercih ettiğini söyleyen Cem Özdemir, kendisinin bu grupla sınırlandırılmasına karşı çıkıyor.



Cem Özdemir’in adaylığına partisi içinden de, başta Genel Başkan Reinhard Bütikofer olmak üzere, destek veriliyor. Özdemir’in adaylığını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Bütikofer, partisi içinde insanların görevlerinin önemli olmadığını ve bu nedenle partisi ile gurur duyduğunu söylemişti.



1981’den beri parti üyesi



1965 yılında Almanya’nın Bad Urach kentinde doğan Cem Özdemir, üniversitede pedagoji eğitimi aldı. Parlamentoya girinceye dek eğitmen ve serbest gazeteci olarak çalışan Cem Özdemir, 1981 yılında Yeşiller Partisi'ne üye oldu.



Özdemir 1994'te Federal Meclis'e giren, anne ve babası Türk ilk milletvekili oldu. Özdemir, geçtiğimiz yıllarda Frankfurt merkezli bir lobi şirketinden piyasadan daha düşük faizle borç para aldığı gerekçesiyle hakkında çıkan söylentiler sonrasında milletvekili seçilse bile bu görevi kabul etmeyeceğini bildirmiş ve aktif siyasete bu anlamda ara verdiğini duyurmuştu. Ancak Cem Özdemir daha sonra tekrar siyasete geri döndü.