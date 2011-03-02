Cem Özdemir: Ankara önce kendi sorunlarını çözsün

T24 - Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'nın Düsseldorf kentinde Türklere hitaben yaptığı konuşmayı eleştirdi. Özdemir, "Benim çocuklarımın sorunlarını Ankara çözemez, Ankara önce kendi sorunlarını çözsün" dedi.



Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anadil konusuna ne Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının, ne de Almanya Başbakanının karışması gerektiğini ifade ederek, "Benim çocuklarımın sorunlarını Ankara çözemez, Ankara önce kendi sorunlarını çözsün. Almanya'da yaşayan çocukların sorununu Ankara değil, Berlin çözebilir" dedi.

Anadil eğitimine hiçbir siyasetçinin karışmaması gerektiğini belirten Özdemir şunları söyledi:

"Anadil eğitimi ebeveyn ile çocuk arasında bir eğitimdir. Nasıl önce 'Almanca iyi öğrenilmeli' şeklindeki açıklamalara karşıysam, 'Önce Türkçe öğrenilmeli' yönündeki açıklamalara da karşıyım. Anne ve babanın anadillerinden hangisi iyiyse önce çocuğa o dilin eğitimi verilmeli. Anadil eğitimine ne başbakan, ne de şansölye (Almanya Başbakanı) karışmalı. Bu tür bir anlayış, faydadan çok zarar getirir. Hangi dil iyi konuşuluyorsa, çocuk önce o dili öğrenmeli."

Başbakan Erdoğan'ın, daha önce Köln ziyareti sırasında yaptığı konuşmaya benzer bir şekilde Düsseldorf'da da "Uyuma evet, ancak asimilasyona hayır" dediğini ve bu yöndeki açıklamalarını olumlu bulmadığını kaydeden Özdemir şöyle konuştu:

"Başbakan, yine daha önceki konuşmalarına benzer konuşma yaptı. Anlamıyorum, Almanya'ya gelirken danışmanları tarafından hiç mi hazırlık yapılmıyor, Almanya'nın hassasiyeti dile getirilmiyor. Gündemi takip eden hiç kimse yok mu çevresinde. Eğer Başbakan, 'Ne şansölyenin, ne de benim hedefim asimilasyondur, ortak hedefimiz uyumdur' deseydi hiç kimse aldırmayacaktı. Ancak tek yönlü konuşma yapınca saldırıya maruz kalmaktadır. Başbakanın her Almanya ziyaretinden sonra kendisine aynı eleştiriler yöneltilmekte. Öyle bir duruma geldik ki artık, bu tartışmalar uyum konusunu birkaç ay geriye atacak. Her ziyaretinden sonra savunma pozisyonuna geçmek zorunda kalıyoruz. Özellikle Almanya'daki sağ kesim bunu koz olarak kullanıyor."

Almanya'da uzun süredir yaşayan göçmenlere yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmemesinin de, ülkede yaşayan Türklerin Türkiye'ye yönelmesine neden olduğunu belirten Özdemir, "Bu insanları çifte vatandaş yapmazsanız, seçme ve seçilme hakkı vermezseniz, onlar da yönünü Türkiye'ye çevirir. Buna hiç şaşırmamalı. Bunun yolu vatandaşlık yasasının değiştirilmesinden ve göçmenlere çifte vatandaşlık hakkının verilmesinden geçer" dedi.