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Dünya

Cem Özdemir: Alman okullarında Türk öğretmenler ders vermemeli

"Recep Tayyip Erdoğan'ın gerici dünya görüşünün Alman okullarındaki ders sıralarına taşınması kabul edilemez"

25 Ağustos 2017 04:27

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir haftalık die Zeit gazetesine verdiği bir demeçte, Alman okullarında Türkiye'den gelen öğretmenlerin ders vermesine karşı olduğunu ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Avrupa Postası’nın haberine göre Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, haftalık die Zeit gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'den gelen öğretmenlerin Alman okullarında ders vermesine karşı olduğunu söyledi. 

Özdemir, die Zeit gazetesinde yer alan haberde son yaptığı açıklamaya gerekçe olarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ın gerici dünya görüşünün Alman okullarındaki ders sıralarına taşınması kabul edilemez" dedi. Özdemir, 'Erdoğan'ın otoriter dünya görüşünün ve milliyetçi tarih anlayışının Alman sınıflarında anlatılmasını istemediğini' açıkladı.

'Çocukken gittiğim türkçe dersinde öğretmen din konusunda soru sorulmasını istemezdi'

Kendi okul tecrübesine değinen Özdemir, "Öğlen sonrası gittiğim Türkçe dersinde öğretmen özellikle de din ve devlet konusunda fazla soru sorulmamasını isterdi. Halbuki çocuklar istedikleri kadar soru sorabilmelidirler" dedi.

Öğretmenlerin öğrenciler üzerinde etkisinin önemli olduğuna değinen Özdemir, kendisinin okul sıralarındayken göçmen kökenli tembel bir öğrenci olduğunu ve 'öğretmenimin çabası olmasaydı bugünkü kariyerime ulaşamazdım' dedi.

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