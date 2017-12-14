Cem Küçük'ün 'işkence' sözleri hakkında suç duyurusu

Diyarbakır Barosu, bir televizyon programında 'işkence çağrısı'nda bulunan Cem Küçük ve Fuat Uğur hakkında suç duyurusunda bulundu.

İktidara yakınlığıyla bilinen, köşe yazarı Cem Küçük, TGRT’de Fuat Uğur ile birlikte yaptığı Medya Kritik programında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yargılananların ‘konuşturulması’ için infaz ve işkence yöntemleri önererek "17-25 operasyonunu yapanları konuşturmak için sallandır ayağından camdan aşağıya. Havlu tekniği var, yüze havlu atıyor, yukarıdan aşağıya suyu döküyor ağzına; boğuyor. Bir sürü şey denersin" demişti.

Diyarbakır Barosu, işkence uygulanmasına yönelik çağrıda bulunan Cem Küçük ve Fuat Uğur hakkında “Suç işlemeye tahrik ve suçu övme” gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Baro, suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişinin 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacağını, suçun basın yayın yoluyla işlenmesi durumunda yarı oranında artırılacağını belirtti.