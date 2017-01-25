Cem Küçük'ten Bülent Arınç'a: 15 Temmuz'u senin kızın ve damadın gibi FETÖ'cüler yaptı!

Cem Küçük, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 1 ay sonra 18 Ağustos 2016'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubu Twitter hesabından paylaşan AKP kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, mektubunda 'FETÖ' ifadesini kullanmamasına tepki gösterdi.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'la birlikte TGRT Haber'de 'Medya Kritik' programını sunan Cem Küçük, Arınç'ın "Milletimizin maruz kaldığı bu ihanet ve alçaklık hiçbir zaman unutulmayacak ve sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu ihanet şebekesinin tüm unsurları da yok edilmelidir" sözlerini hatırlatarak, "Kim bu ihanet şebekesi Arınç? Neden açıkca söylemiyorsun; 15 Temmuz'u senin kızın ve damadın gibi FETÖ'cüler yaptı" diye konuştu.

Arınç'ın "Bu mektupta tövbe, özür, af vesaire var mı? Yalancılar utanır mı?" notuyla dün sosyal medya hesabında paylaştığı mektubu şöyleydi:

"Sayın Cumhurbaşkanım,

Yaşadığımız darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması nedeni ile başta Zat-i alilerinize, Hükümetimize ve Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Milletimizin maruz kaldığı bu ihanet ve alçaklık hiçbir zaman unutulmayacak ve sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu ihanet şebekesinin tüm unsurları da yok edilmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Darbe girişiminin sonuçsuz kalmasının en baştaki sebebi Zat-i alilerinizin güçlü liderliği, cesareti ve kahramanlığıdır. Verdiğiniz cesaret ile halkımız sokağa çıkmış, darbecilere karşı durmuş, Hükümetimiz de krizi fevkalade başarılı yöneterek, tüm tedbiri almıştır. Demokrasimizi ve özgürlüğümüzü en çok sizlere borçlu olduğumuza inanıyorum. Zat-ı alilerinizle birlikte Milli Güvenlik Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinde ve Yüksek Askeri Şura’nın içerisinde mesai arkadaşları olarak bulunan bazı kişilerin ihanetini görmek bizleri çok üzdü. Şahsen ben de bu olay vesilesiyle geçmişte birlikte olduğum ve hüsn-ü zanda bulunduğum sivil-asker bazı kişiler için şimdi daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliyorum.

Zat-ı alilerinizi bütün gönlümle tebrik ve takdir ediyor; Rabbimden sağlık ve uzun ömürler dileği ile selam ve saygılarımın kabulünü istirham ediyorum"