Cem Küçük, Twitter'a döndü: Adnan Oktar ve suç örgütlerine yapılacak operasyonlar ile ilgili detayları yazacağım

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ardından da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ile girdiği polemiğin ardından Twitter hesabını kapatan ve Doğan Medya'yı Demirören Holding'e satarak medya sektöründen çekilen Aydın Doğan’ın açtığı davayı geri çekmesiyle gündeme gelen Cem Küçük sosyal medyaya geri döndü.

Hesabını kapaması ile ilgili “Yaz tatiline çıktığım için Twitter adresimi geçici olarak kapatmıştım” açıklamasında bulunan Küçük, “Adnan Oktar örgütüyle beni ilişkilendirmeye çalışanlara sadece üzülüyorum. Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan adam gibi adamdır. Hem bu operasyonla ilgili hem de yakın zamanda suç örgütlerine yönelik olacak operasyonlarla ilgili de cuma günü gazetemde detaylı yazacağım” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük’ün Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Yaz tatiline çıktığım için Twitter adresimi geçici olarak kapatmıştım. Ne komplolar üretmişler, okuyorum gülüyorum. Şimdi yeniden hesabımı açtım. Başka hiçbir adresim de yoktur. Adnan Oktar örgütüyle beni ilişkilendirmeye çalışanlara sadece üzülüyorum. Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan adam gibi adamdır. Hem bu operasyonla ilgili hem de yakın zamanda suç örgütlerine yönelik olacak operasyonlarla ilgili de cuma günü gazetemde detaylı yazacağım. Buradan iftira atanlarla da mahkemede hesaplaşacağız. Sonra ağlamak yok.”

Ne olmuştu?

Cem Küçük ve beraber program yaptığı Fuat Uğur'unTwitter'daki hesaplarına dünden bu yana ulaşılamıyor. İkilinin hesaplarını kapatması oldukça dikkat çekmişti. Sosyal medyada iki ismin hesabının kapatması Adnan Oktar ve takipçilerine yönelik düzenlenen operasyonla ilişkilendirilmişti.