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Cem Küçük: Türkiye Suriye’deki YPG’ye operasyon için G-20 sonrasını bekleyecek

"Türkiye ileride sıkıntı yaşamaması ve toprak bütünlüğünü koruması için ABD himayesindeki YPG’yi bitirmek zorunda"

15 Ekim 2021 09:52

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Zirvesi'nden dönüşünün bekleneceğini yazdı. 

Küçük yazısında, "Erdoğan önce Afrika turuna çıkacak, peşinden G-20 Zirvesi için Roma’ya gidecek. Tel Rifat’ın YPG temizlenmesi operasyonu Roma sonrasına kalacak gibi görünüyor. Aldığım izlenim o yönde. Ama elbette kararlar Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimizin ilgili birimlerine ait. Türkiye’nin terörle mücadelesinden kuşku duyanlar gene yanlış hesap içerisindeler. Şunu net söyleyebilirim: Türkiye ileride sıkıntı yaşamaması ve toprak bütünlüğünü koruması için ABD himayesindeki YPG’yi bitirmek zorunda. Bekleyip göreceğiz. ifadesini kullandı. 

 

Cem KüçükTürkiyeSuriyeYPGoperasyonG-20
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