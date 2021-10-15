Cem Küçük: Türkiye Suriye’deki YPG’ye operasyon için G-20 sonrasını bekleyecek

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Zirvesi'nden dönüşünün bekleneceğini yazdı.

Küçük yazısında, "Erdoğan önce Afrika turuna çıkacak, peşinden G-20 Zirvesi için Roma’ya gidecek. Tel Rifat’ın YPG temizlenmesi operasyonu Roma sonrasına kalacak gibi görünüyor. Aldığım izlenim o yönde. Ama elbette kararlar Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimizin ilgili birimlerine ait. Türkiye’nin terörle mücadelesinden kuşku duyanlar gene yanlış hesap içerisindeler. Şunu net söyleyebilirim: Türkiye ileride sıkıntı yaşamaması ve toprak bütünlüğünü koruması için ABD himayesindeki YPG’yi bitirmek zorunda. Bekleyip göreceğiz. ifadesini kullandı.