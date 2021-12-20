Cem Küçük: Türkiye’de yaşanan geçim sıkıntısının bir benzerini insanlar Almanya’da da yaşıyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Türkiye’de yaşanan geçim sıkıntısı bir benzerini insanlar Almanya’da da yaşıyor" görüşünü savundu.

Küçük yazısında, "Malum programlarda en çok da ben Almanya’dan örnek veriyorum. Ve abartısız binlerce Türk vatandaşı bana yazdılar. Dediklerimin doğru olduğunu tek tek anlattılar. Almanya’dan Faruk Özvatan bana yazmış. Hiç dokunmadan aynen size aktarıyorum: Geçenlerde İstanbul'da bir sokak röportajcısına konuşan genç bir bayanın şu cümleleri kullandığına şahit oldum: "Gider Almanya'da 2-3 ay çalışırım, ev alırım Araba alırım." Maalesef Avrupa'daki hayat şartlarıyla alakalı birçok insanımızda bu veya buna benzer bir algı var. Âdeta Almanya’yı, Fransa’yı Hollanda’yı, Avusturya’yı, Belçika’yı bir hayaller ülkesi gibi düşünen insanların sayısı ülkemizde hiç de az değil. Gelin resmî verilerle ortalama bir vatandaşın Almanya’daki hayat şartlarına göz atalım: Almanya İstatistik Kurumu’nun 2021 ortalama verilerine göre, Almanya’da çalışanların Ortalama maaşı net 2 bin 84 avro. Bu ortalama verinin içinde ayda 50 bin avro maaş alan futbolcu da var ayda 1300 avro maaş alan işçi de… Dört kişilik bir aile düşünelim anne-baba ve iki çocuk. Eve giren maaş aylık 2 bin 84 avro." ifadesini kullandı.

Küçük şunları kaydetti:

"Bu ailenin ortalama 100 metrekare bir evde oturduğunu varsayalım. Alman araştırma şirketi FB’nin verilerine göre, Almanya’da 2021 yılında ortalama kira fiyatları metrekare başına 9.2 avro. Bu ortalama kiranın içinde metrekare fiyatı 12 avro olan Stuttgart da var, sadece üç avro olan Hoyerswerda da... Yani ailemizin ev kirası aylık 920 avroya gidiyor. 2.084-920=1.164 avro. Kira evlendikten sonra ailemizin elinde 1164 avro kalıyor. Yine Almanya İstatistik Kurumu’nun verilerine göre dört kişilik bir ailenin ortalama aylık gıda harcaması 316 avro, yani 1164-316=848 avro.

Ailemiz elinde kalan bu 848 avrodan tabii ki elektrik su ve kalorifer parası verecek. Yine Almanya İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Almanya’da dört kişilik bir ailenin ortalama elektrik faturası 116 avro. 848-116=732 avro.

Almanya’da 100 metrekare bir evin ortalama yakıt masrafı aylık 110 avro. 732-110=622 avro. Almanya’da dört kişilik bir aile ortalama aylık 60 avro su parası veriyor. 622-60=562 avro. Hane başı aylık televizyon vergisi 16 avro. Hani şu Türkiye’de TRT payı vardı ya geçtiğimiz günlerde kaldırılan, işte onun aynısı. 562-6=546 avro. Devlet, çocuk başı aylık 219 avro çocuk parası veriyor. Ailemizin iki çocuğu olduğu için 428 avro çocuk parası olacak. 546+428=972 avro. Bir çocuğun ortalama giyim, kıyafet ve okul masrafı alma listesi, kurumunun verilerine göre aylık 372 avro, iki çocuğun masrafı 744 avro tutar.972-744=238 avro. 4 kişilik bir ailenin aylık telefon internet ve haberleşme masrafı ortalama 100 avro. 238-100=138 avro. Dört kişilik bir ailenin ortalama çöp masrafı aylık 30 avro. 138-30=108 avro. Ortalama kazanan, ortalama harcayan, ortalama yaşayan, ortalama bir Alman ailesinin bütün sabit masrafları çıktıktan sonra eline ay sonunda kalan para 108 avro. Bu verilerden de anlayacağınız gibi Türkiye’de yaşanan geçim sıkıntısı bir benzerini insanlar Almanya’da da yaşıyor.Elbette tüm zorluklara rağmen Almanya’nın daha yüksek bir hayat standardı var, ama sanayileşme anlamında Almanya’nın 80 yıl arkasından topalladığımızı da unutmayın.Aylık 108 avro farkları da olsun artık...