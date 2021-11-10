Cem Küçük'ten Ali Babacan'a: Bugüne kadar hangi seçimde hile oldu ki, bu imayı yapıyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın inandırıcılığı kalmadığını belirterek, "İki gün önce yaptığı açıklamalar ise ibretlik. Ne demişti, hatırlayalım: “Seçimi açık farkla kazanmak lazım ki hile yapılamasın. Sandıkları korumak lazım. Özellikle oy kullanmayan vatandaşların oylarına mühür basıp tek bir partiye kullanılıyor, bunu daha önce gördük.”

Bugüne kadar hangi seçimde hile oldu ki, bu imayı yapıyor Babacan! Ben hatırlamıyorum. Babacan oyların tek mühür basılarak tek bir partiye kullandığını da dedi. Burada delili ne acaba? 2017’deki referandumsa orada durum bu değildi." diye yazdı.

Millet İttifakı'nın adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olacağını savunan Küçük, "En son Kanal İstanbul’la ilgili yaptığı anlaşma ve kullandığı tehdit dili bunu ortaya koyuyor. Adaymış gibi konuşuyor.

Aday olmayacak kişi bu kadar net konuşmaz. Kemal Bey hem de birinci tekil şahıs kullanıyor. Son olarak belediye başkalarına kapıyı da komple kapatmış oldu" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Ali Babacan: Seçimi açık farkla kazanmak lazım ki hile yapılamasın