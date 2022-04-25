Cem Küçük: "Suriyeliler yüzünden açız, mülteciler yüzünden sosyoekonomik şartlar bozuldu" türü söylemlerin içi boş

Cem Küçük, araştırmacı Ömer Burak Tek'in Politik Yol'da Küçük, muhalif çevrelerin, "Suriyeliler yüzünden Türk vatandaşları iş bulamıyor, bu yüzden de sosyoekonomik şartlar bozuldu!.." argümanını sıklıkla kullandığını savunduğu yazısına şöyle devam etti: Türkiye gazetesi yazarıaraştırmacıin Politik Yol'da yayımlanan "Sosyo-ekonomik koşullar mülteci karşıtlığını arttırıyor mu?" başlıklı yazısını örnek göstererek, "Yok Suriyeliler yüzünden açız, yok mülteciler yüzünden sosyoekonomik şartlar bozuldu türü söylemlerin içinin boş olduğunu gördük..." yorumunu yaptı.

'İşte yazarın bam teline bastığı yer tam da burası. Ömer Burak Bey'in verilerine bakalım: 'Kayıtlı Suriyeli nüfusun il nüfusuna göre en yüksek olan bölge Gaziantep-Kilis Bölgesine bakıldığında hem işsizlik oranında hem de tarım dışı işsizlik oranında Türkiye ekonomisine benzer bir eğilim sergilediği, mültecilerin gelmesi ile bu göstergelerde bir artış yaşanmadığı veya genel eğilimin aksine bir bozulmaya neden olmadığı görülüyor.'

Gördüğünüz gibi Suriyeliler yüzünden mültecilerin en yoğun yaşadığı yerlerde bile herhangi bir bozulma ya da bir artış yok.

Makalede değinilen bir diğer konu da Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) Araştırmaları ilçe, il ve bölgelerin gelişmişlik düzeylerini ve eğilimlerini tespit etme ve mukayese imkânı tanımasıyla ilgili. Yazar ne demiş, aynen aktaralım:

'Mültecilerin yoğun olduğu illerin SEGE sıralamasına baktığımızda nüfusa göre en çok mülteci barındıran Kilis ili 2011 SEGE sıralamasında 63’üncü sıradayken 2017 SEGE sıralamasında 62. sıraya yükselmiştir. Benzer şekilde nüfusa göre mültecinin yoğun olduğu bir diğer il olan Gaziantep’e baktığımızda her iki SEGE sıralamasında da 30. sırada bulunmaktadır. Hatay ili bu yıllar arasında 46. sıradan 39. sıraya yükselirken, Şanlıurfa her iki SEGE çalışmasında da 73. sırada yer almıştır. Bu veriler mültecilerin yoğun olduğu illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından geriye gitmediği ve mültecilerin bu illerin sosyoekonomik yapısını bozmadığını göstermektedir.'

Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Çok basit: Mülteciler Türkiye ekonomisinde istihdam ve işsizlik verilerinin bozulmasına yol açmamıştır. Mültecilerin yoğun olduğu il ve bölgelerin sosyoekonomik göstergelerde diğer il ve bölgelere göre geri kalmadığı açıkça görülüyor..."