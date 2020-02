Cem Küçük: Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanımız için kellesini vermeye hazır bir adam

Bir kesimin "tetikçi" olarak nitelediği Türkiye yazarı Cem Küçük, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir yazı kaleme aldı. Soylu'nun saldırı altında olduğunu öne süren Küçük, "Süleyman Soylu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için kellesini vermeye hazır bir adam" diye yazdı.

Küçük'ün "Süleyman Soylu’nun onurlu mücadelesi" başlığıyla (12 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Türkiyemiz hem içeride hem dışarıda dört bir yandan tehditlerle ve tehlikelerle uğraşıyor. Dış meselelerimiz başta İdlib olmak üzere malum. İçeride ise bir yanda Fetullahçı terör örgütü, bir yanda PKK terör örgütü ve bir yanda diğer aşırı sol terör örgütleri ile uğraşıyor devletimiz. Bunlar da yetmiyor türlü türlü mafya yapılanmaları ve suç şebekeleriyle mücadele devam ediyor. Özellikle uyuşturucu baronlarıyla çok büyük ve köklü bir mücadele var şu an.

Gençlerimizi uyuşturucudan korumak için cumhuriyet tarihinde görülmedik bir seferberlik var şu an polisimizin tüm birimlerinde. Tüm bu dehşet önemde mücadelelerin de koordinatörü olarak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu var. 24 saatinin nerdeyse 20 saati çalışan ve bir an olsun durmayan cesur ve kararlı bir devlet adamı Süleyman Soylu. Ülkemiz içinde terör örgütlerinin ve mafya şebekelerinin kökünü kurutmaya and içmiş bir İçişleri Bakanımız var.

İşte o yüzden Süleyman Soylu, inanılmaz seviyede ahlaksızca saldırılara uğruyor. Ulusalcı görünen ama özü komünist olan malum medya Sayın Bakanımıza sürekli hunharca saldırıyor ve alçakça iftira atıyor. FETÖ ile mücadele uğruna kelle koltukta savaşan Süleyman Soylu’ya FETÖ’cü iftirası atacak kadar alçak bunlar! Mafyaları ve çeteleri tamamen bitirmek için gece gündüz gözünü kırpmadan çalışan bir İçişleri Bakanı’na gerçeğe tam zıt olacak şekilde iftira atıyorlar ve saldırıyorlar.

Zaten nerede şu an bu ülke için savaşan, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadele eden bir insan var, işte bu Kemalist görünümlü komünist çeteciler o cesur insanları hedef alıyor. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya da haince saldırılarının temeli budur. İstediğiniz kadar ulusalcılık kamuflajı yapın, siz ve sizlerin ataları 1991 öncesi Moskova’nın emrinde olan kökü dışarıda gayrimillî komünist heriflersiniz. Hepinizin dosyasında ne olduğu ortada ve açık.

Öyle ikili komünist oyunları yapıyorlar ki, bir yandan Sayın Bakanımız Soylu’ya suç örgütleriyle yeterince mücadele etmiyor diye iftira atıyorlar. Diğer yandan Sayın Bakanımızın uyuşturucu çeteleleriyle mücadelesi gereği söylediği sözden ötürü “insan hakları” geyikleri yapıyorlar. Yani nereden tuttururlarsa, oradan Süleyman Soylu’yu küçük akıllarıyla yıpratacaklar. Tek hedefleri Soylu’nun o görevden ayrılmasını sağlamak bu komünist alçakların.

Ama bu ülkenin yerli ve millî unsurları da Sayın Bakanımızın yanında dimdik saf tutuyor. Yine hem anti-PKK havalarında ulusalcı yayınlar yapıyorlar ama bir yandan da Soylu’nun PKK’nın siyasi kolundan Pervin Buldan ile konuşmasını çarpıtarak yine “İnsan hakları, hukuk” vs. gibi yalandan numaralar çekiyorlar. Süleyman Soylu şehitlerimizin kanını yerde koymamaya kararlı bir bakan. Soylu her türlü uyuşturucu çetelerini ve mafya şebekelerini göçertmeye kararlı bir devlet adamı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için kellesini vermeye hazır bir adam Süleyman Soylu. İşte zaten bu yüzden bu kadar saldırı görüyor.

Elbette bitirilmek üzere olan bu çeteler, mafyalar ve terör örgütleri medyanın içindeki adamlarını kullanarak ya da satın alarak bu kutsal mücadeleyi engellemek istiyorlar. Cumhurbaşkanımızın, Soylu gibi en sadık adamlarının kellesini almak istiyorlar. Elbette kimi suç örgütlerinin talimatıyla ve onlarla iş birliği içinde medya faaliyeti yapanlar varsa da -ki var- suçludur ve bedelini öderler.