"Cem Küçük, Osman Kavala'nın 'irtibatlı olmakla' suçlandığı Henri Barkey'in kitabını yayınlamıştı"

Türkiye yazarı Cem Küçük, iş adamı ve Anadolu Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklanması sürecinde 'irtibatlı olmakla' suçlandığı 'Henri Barkey' kitabında Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı hatırlatıldı.

OdaTV'de yer alan haberde "Kavala'nın tutuklanması sürecinde yapılan suçlamalardan birinin "eski CIA uzmanı Henri Barkey'le yoğun temas" olması gözleri kripto FETÖ'cü Cem Küçük'e çevirdi" ifadesi kullanıldı.

Haber, "Zira Cem Küçük, Gülencilere yakınlığıyla bilinen eski CIA'cı Barkey'in ve eski CIA'cı Graham Fuller'in kitaplarını Türkiye'de yayınlayan isimdi. Her iki isim Gülen'e yakınlığıyla bilinirken, Graham Fuller Gülen'in ABD'de oturma vizesinde referans olan isimlerden biriydi" ifadeleri yer aldı.

Gazeteci İsmail Saymaz Twitter'da "Kavala'ya ikinci suçlama şu: Barkey ile yoğun temas. Peki, Barkey'in kitabını Türkçe'de yayınlayan kim? Cem Küçük" mesajı tartışmayı başlatmıştı.

Barkey, yeniden başlayan tartışmanın ardından Küçük tarafından yayınlanan kitabı için şunları yazdı:

"Kimse kitabı bize yollamayı bile düşünmedi. Bu düpedüz hırsızlıktı. Ama Türkiye'nin karmaşık hukuk sistemiyle uğraşmak istemedik. Şunu söylemek gerek: Kitabı bize haber vermeden izinsiz tercüme edip yayımladılar. Bize 1 kuruş vermediler ve benim ismimi 2. sıraya attılar."

Barkey'in suçlamaları sonrası kitabın yayınevi Profil Kitap açıklama yaptı. Henri Barkey ve İsmail Saymaz için "kendinden bihaber gazeteci ve yazar" ifadesini kullanan yayınevi, Barkey'in kitabı için yapılan sözleşme ve fatura da Profil Kitap tarafından yayımlandı.

İşte o açıklama: