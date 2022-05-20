Cem Küçük: "Mülteciler yakında sayıca bizi geçecekler" yorumları abesle iştigal

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, geçici sığınmacılara yönelik Arapça ve Türkçe, "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ilanı asması üzerinden sığınmacı karşıtı söylemleri eleştirdi.

"11 yıldır bu ülkede mülteciler var. Elbette bazı olaylar çıktı ama her gün binlerce suç işleniyor demek abartı. Zaten Türk vatandaşlarının işlediği suçlar Suriyeli vatandaşlarınkinden fazla" diyen Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Mülteciler, göçmenler gittikleri ülkede güvende olmak istedikleri için pek suça karışmazlar. Düzen bozuyor imajı vermek istemezler.

Birileri illa bu meseleyi kaşımak istiyor. Ülkede sorun hatta isyan çıksın diye düşünüyorlar.

Türk vatandaşlığı almış insanların ofisleri basılıyor. “Gidin buradan” deniyor. Aleni düşmanlık körükleniyor.

Allah’tan bunlara kanmayan bir devletimiz var. Bazen rakamlarla bile oynuyorlar. En ciddisi de "yakında sayıca bizi geçecekler" gibi abesle iştigal yorumlarda bulunuyorlar.

Ekonomik sıkıntılar ortada. İnsanlara, 'Bakın sizin işiniz yok ama Suriyelilere her şey bedava veriliyor' diye de kampanya yapıyorlar.

Hem İçişleri hem de Göç İdaresi gereken yalanlamayı yapıyor. Buna rağmen gerçek rakamlara inanmayanlar var.

Çok şükür sosyal medya Türkiye’nin tamamı değil. 2023 seçimlerine giderken muhalefet bu konuyu daha çok işleyecek.

Kışkırtmalara asla gelmemek lazım. Asla..."