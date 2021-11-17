Cem Küçük: Kemal Bey helallik istiyorsa kendi partisinden bazı isimlere de gerekeni söylemeli

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helallik açıklamasına ilişkin olarak, “Kemal Bey helallik istiyorsa kendi partisinden bazı isimlere de gerekeni söylemeli.” düşüncesini dile getirdi.

Küçük yazısında, “Mesela 'başörtüsü şeriat isteyenlerin üniformasıdır' lafını edenleri partisinde tutacak mı? 'Herkesi yargılayacağız ve TRT’de naklen vereceğiz' diyenler hâlâ milletvekili olabilecek mi? Dün CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt, Halk TV’de, 'NATO ve Avrupa'nın Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı' dedi. Bunu söyleyenler hâlâ CHP’de kalacak mı? Açık açık utanmadan "NATO Türkiye’ye müdahale etsin!" ne demek. İnsanda biraz utanma olur! Kemal Kılıçdaroğlu bu isimle ilgili gereğini yapacak mı, merak ediyoruz. NATO müdahale etsin ne demektir ya!.. “Türkiye’yi müstemleke ülke görüyorum” demektir. Bir CHP’li seçimle iktidara geleceğine inanmıyor ve NATO darbe yapsın diyor. CHP içinden biri çıkıp da kimse bunu eleştirmiyor. Olacak iş mi bu? Ermenistan’ın yanında duran ve sürekli Türkiye aleyhtarı açıklamalar yapan Ünal Çeviköz’e söyleyecek sözünüz var mı? Yani demem o ki, CHP lideri önce partisinden başlamalı. Türkiye’nin millî birliğine kasteden isimleri partisinden uzaklaştırmalı. Kemal Bey parti içindekilerle helalleşmeye başlarsa daha iyi olur." ifadesini kullandı.

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