Cem Küçük: Hürriyet'le yolları ayrılacak meslektaşlarımızın ardından kaba saba sözler etmeyin

Türkiye yazarı Cem Küçük, 1.1 milyar dolara Erdoğan Demirören'e satılan Doğan Medya Grubu'ndan birtakım isimlerin ayrılacağını iddia etti. Küçük, "Bizim tarafın medyasındaki tüm dostlarımdan ricam, gidenlerin ardından kaba saba sözler edilmemesidir" dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Küçük, sözlerine "Biliyorum, 'Onların eline güç geçse bizi asarlardı' diyeceksiniz, haklısınız ama bize İslam ahlakıyla davranmak yakışır" diye devam etti.

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nun satışını, "Yeni Türkiye'nin eski Türkiye karşısında kesin galibiyeti" olarak değerlendiren Küçük, "Yeni Türkiye’nin medyadaki kesin zaferi" başlığıyla yayımlanan (11 Nisan 2018) yazısında gelecek altı ay içinde anaakım medyada bir tasfiye sürecinin başlatılacağını, bazı isimlerin üç ayrı soruşturma kapsamında yargılanacağını ileri sürdü.