Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Hükûmetin de yüksek kurun oluşmasında hataları oldu. Bence yeni ekonomi modeli 2019 yerel seçimlerinden sonra uygulanabilirdi. Şimdi buna geçildi. Faizler indiriliyor. Kur korumalı TL mevduatla dövizde ciddi düşüş var." değerlendirmesini yaptı.

Küçük yazısında, "Bana soruyorlar, bu sistem ne kadar gider diye. Mevduatlar 12 aylık olduğuna göre en az 2023 Ocak ayına gider. Sonrası zaten 5 aya kalmaz seçim. Bu yeni sisteme faiz artırma diyen var. Hâlbuki ekonomiden az çok anlayan biri dövizin artmasının Hazine’ye daha çok yük getirdiğini bilir. Aslında faizlerin düşmesiyle de Hazine’nin yükü azalıyor. Realite bu. Ara bilgi; ülkemizdeki sıcak para yok denecek kadar az. Artık devletin de dövize çok ihtiyacı kalmadı. Büyük projelerin çoğu bitti. Sadece Çanakkale Köprüsü ve Rize Havalimanı var. Bazı yol, hastane vb. inşaatları var ama onlar çok maliyetli değil. Tek sıkıntımız yüksek dövizdi. O da kontrol altında. Tabii market ve akaryakıt fiyatlarının azalması şart..." düşüncesini dile getirdi.

Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Peki dolar ne olmalı? Bana göre dolarda 10 TL’nin altı ekonomik gerçeklerle bağdaşmaz. İhracatçıların da mağdur olmaması lazım. 10 TL’nin üstü köpüktür. Bu da herkesin bildiği gerçek. Hükûmetin aldığı tedbirler son derece yerindedir ve bu tedbirler yukarıda yazdığım gibi seçime birkaç ay kalaya kadar uygulanmaya devam edecektir...

Bu zaman iyi değerlendirilmelidir. Merkez Bankası bu dönemi döviz rezervlerini artırmak için fırsat olarak kullanabilir. Bekleyip göreceğiz..."