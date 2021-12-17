Cem Küçük: Hükûmet ve Cumhurbaşkanımız gerekeni yaptı; sıra diğer düzenlemelerde

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, dün açıklanan 4.253 TL asgari ücretin "fena bir rakam" olmadığını savunurken, "Hükûmet ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan gerekeni yaptılar. Sıra diğer düzenlemelerde" dedi.

Küçük, yazısında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Öncelikle emekli maaşları düzeltilmeli. 1.500, 1.800, 2.000 TL gibi maaş alanlar var. Bu maaşları ciddi biçimde iyi bir seviyeye getirmek lazım. Emeklilerin durumu önemli. İster BAĞ-KUR, ister işçi, ister özel sektör, isterse memur emeklisi olsun.

Memurların durumu görece iyi. Onların maaşları daha da iyi hâle getirilmeli. Hepsinin hakkıdır.

Döviz bir diğer ve belki de en önemli konu. Dolar ve avro bir yerde durmalı. Yani istikrara kavuşmalı. Yüksek olması bir sorun ama ondan daha önemlisi nerede duracağının öngörülememesi kötü.

Ve tabii ki hayat pahalılığı. Bununla da sonuna kadar mücadele edilmeli. Stokçuluk yapanlara asla acınmamalı ve hukuk içinde gereken yapılmalı."