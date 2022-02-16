Cem Küçük: Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı, gerçekten "oh" dendi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin olarak, "Fiyatlar bir nebze de olsun azaldı. Gerçekten bir 'oh' dendi..." dedi.

Küçük, yazısında marketlerin KDV indirimini önceden öğrenerek fiyatlarını artırdığına yönelik iddialar olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz de öğrenmek istiyoruz. Marketler KDV indirimini önceden öğrenip zam yaptı ve sonra KDV’yi düşürerek fiyatları ayarladıysa bu aleni hırsızlık! Tabii bunlar denetimle ortaya çıkar.

Zabıtaların sıkı kontrol uygulayıp gerekeni yapması en önemlisi. Kimseye haksızlık olmasın. İnsanın aklına ister istemez, 'Bu kadar insan herhâlde yalan söylemez' diye geliyor... Zamanla öğreneceğiz... "