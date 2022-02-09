Cem Küçük: Enerji Bakanımızın elinden geleni yaptığını biliyorum, Isparta’daki olaya da hemen el attılar

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Isparta'da kar yağışının ardından 4 gün boyunca elektrik verilememesine ilişkin olarak, Enerji Bakanımızın elinden geleni yaptığını biliyorum. Isparta’daki olaya da hemen el attılar." düşüncesini dile getirdi.

Küçük yazısında, "Isparta’da 3 Şubat’ta yoğun bir kar yağışı başladı. Peşinden buzlanma oldu. Ve şehrin belli kısımlarına elektrik verilemedi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez şu açıklamayı yaptı: 'İlk etapta yaklaşık 113 bin vatandaşımıza elektrik sağlayamama söz konusuydu. Her gün il, ilçe ve köylerden başlamak suretiyle bu arızalar peyderpey enerjilendirildi. 2 gün önce Isparta il ve ilçe merkezlerindeki tüm şebekelerimizi enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Oradan boşa çıkan ekiplerimizi de süratle kırsala ve köylere yönlendirdik...' Isparta’da 299 bin elektrik abonesi var. 133 bin abonenin elektriği kesilmiş. Son yaşanan kar yağışı 20 yıldır olmamış. 45 günlük yağış 9 saatte düşmüş. İklimin bu zamanda hayatı nasıl etkilediği bilinen bir gerçek. Tüm dünyada iklim hayatı felç ediyor. ABD’de PowerOutage sitesi verilerine göre Ohio, Batı Virginia, Pennsylvania, Texas ve Tennessee eyaletlerinde 300 bin kişiyi kapsayan elektrik kesintileri yaşandı. Makul biri iklimden kaynaklı sıkıntıların olabileceğini zaten biliyor. Burada mesele olaya hemen el atmak ve vatandaşları bilgilendirmek." ifadesini kullandı.

Küçük şunları kaydetti:

"Ben Enerji Bakanımızın elinden geleni yaptığını biliyorum. Isparta’daki olaya da hemen el attılar. Gene de 4 gün 133 bin aboneye elektrik verilememesi biraz uzun süre. İklim şartları, karda arıza gidermek kolay değil. Isparta’da faturaların tahsilatının 1 ay ertelenmesi de önemli..."