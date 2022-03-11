Cem Küçük: Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam, "Hakemlerle ilgili bu kararı alanlar bana operasyon çekmiş" derim

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun hakem ve gözlemcilerdeki klasmanları yeniden belirleme ve 13 hakemin sezon sonuna kadar maç yönetemeyecek olması kararına tepki gösterdi. Küçük, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'operasyon çekildiğini' savundu.

Küçük, yazısında, "Bu kararı alanlar bence uzun vadede pişman olacaklar. Burası Türkiye, Putin Rusya’sı değil. Kafama göre hareket ederim diyemezsin" dedi.

Küçük ayrıca şunları söyledi:

"Bu kararı alanlar arkalarında Cumhurbaşkanımız Erdoğan var gibi gösteriyorlar. Bence yok. Hatta ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam, 'Hakemlerle ilgili bu kararı alanlar bana operasyon çekmiş' derim. Fenerbahçe ve Galatasaray bu işin içinde yok. Başakşehir yok. Adanademirspor yok. Zaten kulüp başkanlarının çoğu bizler gibi bu kararı medyadan öğrendiler. Buna adım gibi eminim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir siyasetçidir. Bir karar alacaksa kamuoyuyla paylaşır. Başkasına görev verip, 'Siz yapın' demez. Zaten ne demişti önceki yıllarda: 'Ben karar alacaksam Özel Kalemim var. Ya da sözcüm İbrahim Kalın açıklama yapar.' Özel kalem Hasan Doğan Bey.

Bakın göreceksiniz. Bu karar toplumda ve futbol camiasında kabul görmeyecektir. Zaten görmüyor da.

Ayrıca hakemlere böyle itibar suikastı yapılmaz. Onurlarıyla oynanmaz. Yapılan iş etik olarak skandal. Listede kalan hakemlerin hepsi şimdi açık hedef oldu. En ufak yanlışlarında diğer takım taraftarları onları bir kliğin adamı olarak etiketleyecektir. Yani demem o ki, bu işi yapanlar yanlış yaptılar..."

Ne olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlemiş ve 13 hakemin sezonun geri kalanında maç yönetmeyeceği açıklanmıştı.