Cem Küçük: Bu son zammın zamanlaması ve stratejisi yanlış, bu zam ekim ya da kasımda yapılsa bu kadar büyük kıyamet kopmazdı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yeni yılda yapılan zamlara ilişkin olarak, "Bu son zammın zamanlaması ve stratejisi yanlış, bu zam ekim ya da kasımda yapılsa tamam" görüşünü savundu.

Küçük yazısında, "Şamil Tayyar’ın dediği gibi dünyanın her yerinde enerji maliyetleri ciddi arttı. Dünya bize göre daha pahalı kullanıyor. Hem de çok daha pahalı. Ama AK Parti’nin yaptığı bariz strateji hatası var. Neden mi? Bu zam ekim ya da kasımda yapılsa gene eleştirilir ama bu kadar büyük kıyamet kopmazdı. Ağustos ayından beri zamları ve hayat pahalılığını konuşuyoruz. Tabii dövizin yüksek olmasını da." yorumunu yaptı.

Küçük şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti iki hamleyle buna cevap verdi. Önce asgari ücreti 4.253 liraya çıkardı. Peşinden dövizi düşürdü. Psikolojik inisiyatifi de ele geçirmişti. Bu son zammın zamanlaması ve stratejisi yanlış.

Dediğim gibi bu zam ekim ya da kasımda yapılsa tamam."