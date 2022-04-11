Cem Küçük: Bakan Nebati yerinde olsam tarih vermem, insanlar sonradan "neden enflasyon düşmüyor" diye soruyor

Türkiye yazarı Cem Küçük, hayat pahalılığı ve enflasyonla bütün dünyanın boğuştuğunu, Türkiye gibi kırılgan ekonomik yapılı ülkelerde daha çok hissedildiğini belirterek, "Halka gerçekleri anlatmak lazım" dedi.

Küçük, "Ham madde sorunu. Dünyada en önemli sorun... Pandemi dolayısıyla üretim çok ciddi durdu. Ham maddeye ulaşmada sorun var. Bu da fiyatların artmasına sebep olan etkenlerden biri. Çin gibi üretimin yoğun olduğu ülkelerde maaşlar arttı. İnsanlar artık bir kilo pirince çalışmıyorlar. Maliyetler eskisi gibi ucuz değil" dedi.

Küçük, "Fiyatlar düşmez, geliri artırmak lazım" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Taşınma, nakliye fiyatları en tepeye çıktı. Lojistik sıkıntısı had safhada. Dünyanın, pandemi öncesi döneme denk gelmesi lazım. Pandemi kuralları yavaş yavaş gevşiyor. Üretim arttıkça dünya normalleşecek. Bir de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali var. Dünyadaki buğday ve enerji maliyetlerini ciddi arttırdı. Oradaki durum da belirsizliğini koruyor... Peki yapılması gereken ne? Macron gibi halka gerçekleri anlatmak. Bir çiftçi Macron’a “geçinemiyorum” dedi. Macron da o çiftçiye yüksek enerji maliyetlerini ve pandeminin etkilerini anlattı. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da benzer açıklamayı yaptı. Dünya bir süre daha, belki bu yılın sonuna kadar enflasyonu hissedecek. Sonra düzelmeler başlayacak.

Nurettin Nebati, “Artık yaz geliyor. Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz” dedi. Ben olsam tarih vermem. Macron ve Sunak gibi konuşurdum. İnsanlar beklentiye girdi mi, sonradan “Neden enflasyon düşmüyor?” diye soruyorlar... Sayın Nebati iyi niyetli ama dünyada beklenmedik gelişmeler de oluyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi..."