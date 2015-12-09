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Cem Küçük, Aydın Doğan'a hakaret suçlamalarını reddetti

Yeni Şafak yazarı Küçük, dün hakim karşısındaydı

09 Aralık 2015 11:32

“İhanetin net görüntüsü ve bavullarla taşınan paralar” başlıklı haberiyle Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Yeni Şafak yazarı Cem Küçük, dün hâkim karşısına çıktı. 3.5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Küçük, suçlamaları reddetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre; Küçük, İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, “Yazımda Aydın Doğan’a yönelik şahsi bir hakaretim yoktur. AİHM kararları çerçevesinde gazeteciler milli güvenliği ilgilendiren hususlar dışında yazılarını özgürlük içinde yazabilirler. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

 

Duruşma ertelendi

 

Aydın Doğan’ın avukatı Şehnaz Yüzer’in, yazılarının bir belgeye dayanıp dayanmadığını sorması üzerine ise Cem Küçük, “Cumhurbaşkanı’nın da bu konuda açıklamaları mevcuttur” dedi. Avukat Yüzer, “Sanık müvekkil hakkında art arda 9 yazı daha yazmıştır. 9 yayında da benzer olayları anlatıp müvekkile ‘Gününü göreceksin, sana dava açılacak’ diyerek kendini savcı ve yargıç yerine koymuştur. Bu nedenle sanık hakkında TCK 43’üncü madde (Zincirleme suç) ek savunma verilmesini talep ediyoruz. Bu durum sanığın kastını göstermektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Aydın Doğan’ın müdahale talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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