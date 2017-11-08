Cem Küçük: Allah'a inanan biri olarak söylüyorum, "Sözcü, FETÖ ile iş birliği yaptı" denemez

Sözcü gazetesi yönetici ve çalışanları hakkında darbe girişimi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nerede olduğuna ve 17-25 Aralık soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasının ikinci oturumu görülüyor. Davada tanık olarak Cem Küçük dinlendi. Küçük, davada, "Allah'a inanan biri olarak söylüyorum, 'Sözcü, FETÖ ile iş birliği yaptı' denemez" ifadesini verdi.

Salonda yer olmasına karşın mahkeme başkanının bazı muhabirleri salona almadığı davada, Cem Küçük, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün, "Samanyolu’nda program yapması son derece yanlış" yorumunu yaptı.

Cumhuriyet gazetesi adliye muhabiri Canan Çoşkun Küçük'ün ifadelerine yönelik olarak Twitter'dan şu paylaşımları yaptı:

Cem Küçük: Savcının daveti ile soruşturma aşamasında ifade verdim #SözcüDavası

Başkan Cem Küçük’e: İfadeniz görgüye, duyuma veya hissiyata dayalı olabilir. Hissiyat?! #SözcüDavası

Cem Küçük: Saygı Öztürk’ün Ekim 2015’e kadar Samanyolu’nda program yapması son derece yanlış #SözcüDavası

Bir madenci ve allaha inanan biri olarak söylüyorum Sözcü gazetesi FETÖ’cülerle işbirliği yaptı denemez.

Cem Küçük: Burak Akbay FETÖ evlerinde yetişti demedim. Öyle bir bilgim yok, olsa yazardım. Bilmediğim şeyi yazamam.