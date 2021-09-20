Mahfi Eğilmez için "Merkez Bankası Başkanı'yken ekonomiyi batırdı" diyen Cem Küçük özür diledi: Ama krize giden yolda katkısı var

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, ekonomist Mahfi Eğilmez ile ilgili bir yazı kaleme alarak, "Mahfi Eğilmez Merkez Bankası Başkanlığı yapmadı, doğru. 1997’de 5 ay Hazine Müsteşarlığı yaptı. 2001 krizi 4 yıl sonra çıktı. Canlı yayının heyecanıyla benim gibi bilgisine güvenen birinin daha dikkatli olması lazım. Bu anlamda Mahfi Bey'den özür dilerim. Tabii muhalifler, ' Oo Cem Küçük gaf yaptı' diye haber yapıp ne demek istediğimi odaklanmadılar. Canları sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Küçük, yazısına şöyle devam etti:

"Gelelim haklı olduğum tarafa. 2001 krizine giden yolda 1990’lardaki herkesin katkısı var. Mahfi Eğilmez bundan azade değil. Mahfi Eğilmez tipik bir eski Türkiye bürokratıdır. Onun dönemine bir bakalım."

Nejat Özonay Twitter'da yazmış. Ben de burada alıntılayayım. Sayın Eğilmez Hazine Müsteşarı olduktan sonra '%100,99’da aldığı borçlanma faizini 6 ayda %122,53’e, bileşik faizi %147,87’e çıkarttı. Yüksek faize rağmen ortalama TÜFE’yi %77,6’dan alıp 6 ayda %96,1’e yükseltti.' Eğilmez 5 ay görev sonunda ekonominin battığını görünce istifa etti. Yani 2001 krizi durduk yere gelmedi. 5 Nisan 1994’teki krizden bu yana alınan her yanlış karar 2001 krizini getirdi..."

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"2001'de Merkez Bankası başkanıyken ekonomiyi batırdı"

Cem Küçük Habertürk yayınında Mahfi Eğilmez ile ilgili "2001'de Merkez Bankası başkanıyken ekonomiyi batırdı" demişti.

Eğilmez ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, ""Hayatımda Merkez Bankası'nda hiç görev yapmadım" yanıtını vermişti.

TIKLAYIN - Cem Küçük'ün "2001'de Merkez Bankası başkanıyken ekonomiyi batırdı" dediği Mahfi Eğilmez: Merkez Bankası'nda hiç çalışmadım

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