Cem Kınay’ın şirketlerine el kondu

Karayipler’deki Turk and Caicos Adaları’na yatırım yapan Cem Kınay önce rüşvetle suçlandı, şimdi de şirketlerine el kondu.

Turk and Caicos Adaları’ndan Dellis Cay’i 50 milyon dolara satın alan ve içine ünlülerin ilgilenebileceği villalar ile çok lüks bir otelden oluşan projeye 6 yıl önce başlayan Cem Kınay’ın islaf eti. Turks and Caicos Adaları’nda Başbakan’ı da istifaya sürükleyen rüşvet skandalına ismi karışan turizmci Cem Kınay’ın şimdi de şirketlerine el kondu.



Milliyet gazetesinde yer alan röportajında, Bu saatten sonra hem şerefini hem de yatırımlarını kurtarmak için savaştığını söyleyen Kınay, “Adalardaki politik gelişmelerden dolayı başıma gelmeyen kalmadı. Bir kere daha tekrar ediyorum, ben kimseye rüşvet vermedim. Tam bir kurban oldum ve de mücadeleme bütün gücümle devam ediyorum” dedi. Kınay, yaşadığı süreci anlattı.



Projenizin durma ve şirketlerinize el konma sebebi nedir?



Ekonomik kriz ve Adalar’da yaşanan İngiltere güdümlü politik kriz, satışlarımızı ağırlaştırdı.

Dellis Cay projemizin finans kaynaklarından biri de Trinidad and Tobago Unit Trust Corporation’du. Bu kuruluşa ağustos sonu, zamanı gelen bir geri ödememizin yarısını yaptık. Projemizin durması, diğer yarısı için zaman talebimizi kabul etmemesi ve şirketlerime el koymasından kaynaklandı. Şirketlerime banka tarafından el kondu. Kayyumla beraber çalışma gayretindeyiz. Ancak, maalesef karşımızda önyargılı bir ilişki var.



Kuruluşa borcunuz ne kadar?



Yüzde 15 gibi çok yüksek bir faizle 77 milyon dolar borç aldık. Yaklaşık 15 milyon dolar ana para ve faiz geri ödemesi yaptık. Ağustosun sonunda 7 milyon dolarlık geri ödememiz vardı. Buna karşılık 4 milyon dolarını geri ödedik, 3 milyon dolarlık açığımız kaldı. Ancak fon, hiçbir ticari mantığı olmayan bir manevra yaparak, Dellis Cay Adası’na sahip olan iki şirketimize 70 milyon dolarlık anapara ve faiz alacağı için kayyum atadı. Ve projeyi durdurdu.



Bundan bir süre evvel, CB Richard Ellis firması adaya 160 milyon dolarlık değer biçiyordu. Bu, politik bir karar. Çünkü hiçbir finansal kuruluş, devam eden bir projede, 3 milyon dolar için kendi menfaatinin aksine 70 milyon dolarlık krediyi yakmaz





Fonlarla görüşüyor



Rüşvet diye nitelendirilen 500 bin dolarlık ödeme neydi?



Başbakan, 2007 Ocak ayında erken seçim ilan etti. Seçimlerden evvel politik bağış yapmak bu ülkenin kanunlarında yasak değil. Yardım istemediği ve bu yardımı yapmayan işadamı yok. Hepsinin listesi açıklandı. Bizimkisi en yüksek yardımlardan birisi. Ödeme gizli filan değildi. Şirketlerimizin banka hesaplarından yine banka kanalı ile Başbakan’ın avukatına ve kardeşinin hesabına yollandı.



Rüşvet iddialarına ne yol açtı?



Buna Turks and Caicos Adaları Soruşturma Komisyonu’nun bu yılın başlarındaki halka açık görüşmeler de dile getirdiği rüşvet iddiaları yol açtı. Bu iddiaları kanunsuz bulan Yüksek Mahkeme’den alınmış elimizde karar olmasına rağmen, nihai raporunda tekrarladı. İngiltere’nin Valisi adına tarafıma yazılan mektupta, komisyon raporunun ‘teknik’ bir hata sonucu bu şekilde yayınlandığını ifade etti. Ve benden özür dilediler. Ancak olan oldu. Basına sızan hukuka aykırı iddiaları içeren bu rapor nedeniyle projemize duyulan güven büyükk zarar gördü. Hiç bir kanunsuzluk yok, politik savaşların arasında kaldım ve kurban seçildim. İtibarımı yıktılar



Oteliniz, Mandarin Oriental Hotel Group tarafından işletilecekti. Onların bu konuda tepkisi ne oldu?



‘Cem sen ne yapmak istersen seninleyiz’ diyor. Ayrıca, Dellis Cay projesinin içerisinde kaldığım sürece, onlarda projede kalmak istediklerini söylediler. Ayrıca ben de şahsen hem Amerika’da hem de Avrupa’da bir kaç fonla temastayım. Biz 50 milyon dolar bulursak, projeyi kurtarırız. Sermayedara, parasını 2 yılda geri ödetir üzerine de bir 50 milyon dolar daha kar kazandırırız diye düşünüyoruz.



Kayyum da yatırımcıları teklif vermeye davet ediyor. Ancak, bankanın 70 milyon dolarlık alacağına karşı ne kadar teklif alırlar bilemiyorum. Onların pozisyonu önümüzdeki bir iki ayda daha da netleşecek.





Magic Life'ı bıraktı 'Ada' hayaline yürüdü



Magic Life’ın patronu Cem Kınay, bu ünlü zinciri 2004’te TUI’ye devrettiğinde şaşırtıcı bir adım atmıştı. Ama kısa bir süre sonra kendinden beklenileni yaptı ve 2005’in sonlarına doğru Atlas Okyanusu’nda Bahama Adaları yakınındaki Turks and Caicos`tan (Türk Kaktüsü) 50 milyon dolara ‘Dellis Cay’ Adası’nı satın aldı. Kınay’ın ilk planlamalarına göre, lüks villalar ve bir otelden oluşan projenin inşaatına 2006 ortalarında başlanacaktı ve proje 4 yılda tamamlanacaktı. Beklenilen geliri ise 750 milyon dolar olarak açıklayan Kınay, adada inşa edeceği 300 villanın her birini 1.5 ile 10 milyon dolar arasında değişen fiyatlarla satmayı planlıyordu.





Tıp okudu, doktor oldu turizmcilikte karar kıldı



Kınay, turizm sektörüne girebilmek için Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 13 yıllık eğitimini göz ardı etti. Oğuz Serim ile birlikte 1991 yılında Magic Life Otelleri’ni kurdu. İkili aynı zamanda ‘her şey dahil’ sisteminin yaratıcısı olarak anılıyor. 2001’de Alman dev TUI’ye hisselerinin yarısını satmak durumunda kalan Kınay ve Serim ikilisi, 2004’te Magif Life’ın tüm hisselerini TUI’ye devretti. Şirket, TUİ’ye devredildiğinde 140 milyon dolar ciro gerçekleştirmişti





Ünlülerin de evlerinin olduğu adanın sahibiydi



Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones çiftine de villa satmıştınız. Onların tepkileri ne oldu?

Evet bu çift bizim müşterimiz. Ve adada kabası bitmiş, çatısı kapanmış, müthiş manzaralı bir villaları var. Onlara bu villayı çok avantajlı bir fiyattan verdik. Hiçbir kayıpları söz konusu değil. Arsa ve bina kendilerinin üzerine. Onlar gibi başka ünlü müşterilerimiz de var. Ancak onların adlarını açıklamak için bir anlaşmamız yok. Tepkilerine gelince, tabii ki inanmadılar. Bu projenin böyle bir başarı grafiğini yakalamışken, el konmasına akıl sır erdiremiyorlar. Tabii ben de erdiremiyorum.