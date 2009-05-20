Cem G.'nin son fotoğrafları İnterpol'de

Katil zanlısının fotoğrafları sınır kapılarında(sd)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, 3 Mart'ta Beşiktaş'ta çöp konteyneri içerisinde cesedi bulunan Münevver Karabulut'un öldürülmesiyle ilgili firari şüpheli Cem G'nin İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 04.03.2009 gün ve 267 sayılı yakalama emriyle yurt içinde ve dışında kırmızı bültenle yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, olayın sıcak tutulması amacıyla firari şüphelinin temin edilen son haline ait fotoğrafının umum emniyet müdürlüklerine ve Interpol'e gönderildiği kaydedildi.Açıklamada, "Bazı internet sitelerince konunun çarpıtılarak '77 gün sonra nihayet' başlığı altında verilmesi anlaşılamamıştır" ifadesi kullanıldı.