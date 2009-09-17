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'Cem Garipoğlu'nun yaşı 17 değil 19'

Cem Garipoğlu'nun teslim olduktan sonra çocuk mahkemsine çıkarılmasına Karabulut ailesinden büyük tepki geldi.

17 Eylül 2009 03:00

Cem Garipoğlu'nun yakalandıktan sonra Gülhane'de bulunan çocuk mahkemesine çıkarılmasına Karabulut'un ailesinden büyük tepki geldi.

Konuyla ilgili konuşan anne Karabulut, 'Hala içimiz tam olarak rahat değil. Suçlu cezasını aldığında biz kendimizi daha rahat hissedeceğiz" dedi. Baba Süreyya Karabulut da, 'Ey Allah'ın kulları kimi kandırıyorsunuz? 19 yaşındaki çocuk nasıl çocuk mahkemesine çıkartılıyor?' diye tepki gösterdi.

Karabulut ailesinin avukatı da, Cem'in kemik yaşını belirleyecek test talebinde bulunacaklarını açıkladı.

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