



T24- Etiler'de bir çöp konteynırında 3 Mart'ta cesedi bulunan Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu, 197 gün sonra teslim oldu. Garipoğlu Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyledi.



İşte Cem Garipoğlu'nun ilk ifadeleri



Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamadan sızan bilgilere göre Garipoğlu cinayetle ilgili ifadesinde şunları söyledi:



* Olay günü annemi aradım. Kız arkadaşımla eve geleceğimi söyledim. Evden ayrılmasını istedim. Münevveri okuldan alıp Bahçeşehir'deki eve götürdüm...



* Münevveri kıskandığım için öldürdüm. Anlık bir şeydi. Cesedi bavula sığmayınca testereyle kestim...



* Hiç yurt dışına çıkmadım...



* Tanımadığım bir kişi tarafından İstanbul'da bilmediğim bahçeli bir eve götürüldüm. O evde ikamet ettim...



* Olayın satanizmle ilgisi yok...



* Bahçeşehir'deki evde 700 bin dolar yoktu...



* Daha önce yakalanıp bırakıldığım iddiaları doğru değil...



* Çok üzgünüm, o ölmeseydi ben ölseydim...



