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Cem Garipoğlu'nun avukatından açıklama!

Garipoğlu ailesinin avukatı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

17 Eylül 2009 03:00

T24- Avukat Aytekin Kaya, Asayiş Şube'de gözaltında tutulan Cem Garipoğlu'nun şu an çok yorgun ve moralinin bozuk olduğunu söyledi. Psikolojisinin normal olmadığını belirten Kaya, 18 yaşını doldurmaması nedeniyle, Asayiş Şube'de ifadesinin alınmasının söz konusu olmadığını belirtti. Üsküdar Çocuk Mahkemesi'ne gönderildikten sonra Adliye'ye sevkinin söz konusu olacağını söyleyen Kaya, Garipoğlu'na sakin olması gerektiğini ve bundan sonraki işlemleri bizzat kendisine anlattığını söyledi. Bir gazetecinin "Teslim olmasında 18 yaşını doldurmamasının etkili oldu mu? " sorusunu, "Var ya da yok diyemem" şeklinde yanıtladı.

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