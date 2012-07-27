'Cem Garipoğlu'nu MOSSAD sakladı'

Münevver Karabulut cinayeti soruşturmasında yer alan bir emniyet yetkilisi, 197 gün bulunamayan katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun İsrail'e kaçırıldığını ve MOSSAD tarafından saklandığını iddia etti.

İstanbul Bahçeşehir’deki villada 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut’u hunharca öldürdükten sonra kayıplara karışan ve 197 gün saklandığı yer tespit edilemeyen Cem Garipoğlu’nun cinayetten hemen sonra İsrail’e kaçırıldığı öne sürüldü.

Habertürk gazetesinde yer alan bir emniyet yetkilisinin iddialarına göre yakalandıktan sonra 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu’nun kaçış öyküsü şöyle:

3 Mart 2009’da yaşanan cinayet gecesi Cem Garipoğlu, babası Nida Garipoğlu’na “Münevver’i öldürdüm” dedikten sonra baba Garipoğlu, amca Hayyam Garipoğlu ile uydu telefonundan bir görüşme yaptı. Baba Garipoğlu, bir süre sonra katil zanlısı oğlunu Beylikdüzü’ndeki bir misafirhaneye götürdü. Oğlunu şoför Ahmet Batur ile şirket müdürleri Mehmet Karakayalı ve Habip Kurt’a teslim ettikten sonra misafirhaneden ayrıldı. Yerlerinin tespit edilmemesi için uydu telefonu kullanan Hayyam Garipoğlu, iddiaya göre normal cep telefonunu işyerinde bırakarak baba Nida ile buluştu. Garipoğlu kardeşler, Beylikdüzü’nden Cem’i alıp yola çıktı.

Cem Garipoğlu, 4-5 saat sonra başka bir yere götürüldü. Burası karanlık bir binanın alt katıydı. Kısa bir süre sonra ise İngilizce konuşan 3 kişi, Garipoğlu’nun saklandığı bodrum katına geldi. Cem Garipoğlu, tek kelime Türkçe konuşmayan bu 3 kişiye teslim edildi.

Özel uçakla Tel Aviv'e uçtu

3 yabancı sabaha karşı Cem Garipoğlu’nu özel bir yere götürdü. Garipoğlu’nun götürüldüğü yerde küçük bir uçak bulunuyordu. Garipoğlu bu küçük uçağa bindirilerek, iddialara göre İsrail’de Tel Aviv’e götürüldü.

Bütün Garipoğlu ailesi gözaltında

Cem Garipoğlu için kırmızı bülten çıkarılırken, başta amca Hayyam Garipoğlu olmak üzere tüm aile bireyleri ve işyeri çalışanları gözaltına alındı. Bu sırada baba Nida Garipoğlu’nun şoförü ve 2 çalışanın, Cem Garipoğlu’nu Beylikdüzü’ndeki misafirhanede sakladığı bilgisine ulaşıldı. Baba Garipoğlu’nun şoförü Ahmet Batur’un “Cem’i almaya Hayyam Garipoğlu da gelmişti” demesi üzerine Garipoğlu bir kez daha gözaltına alındı.

Özel bir ekip Cem'i Türkiye'ye getirdi

Baskılar artınca Garipoğlu Ailesi, Cem Garipoğlu’nu teslim etme kararı aldı. İddialara göre istihbaratçılar tarafından yurtdışından getirilen Cem Garipoğlu, büyük bir gizlilikle yürütülen operasyonla, ailenin avukatının elinden Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Cinayet soruşturmasında yer alan emniyet yetkilisi, “Her yeri aradık ancak Cem’in izine rastlamadık. Onu İsrail gizli servisi MOSSAD sakladı” dedi.

Mahmkemede saklandığı yeri söylemedi

Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu, “Çocuğu tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, “olaydan sonra cesedi parçalayarak bir çöp konteynerine atması, uzun süre yakalanamaması, kaçması, yakalandıktan sonra da 7 aylık zaman diliminde nerede olduğunu açıklamaması” nedeniyle Cem Garipoğlu ile ilgili indirim yapılmadığını vurgulamıştı.