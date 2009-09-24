Cem Garipoğlu'nu kaçırdıklarını itiraf ettiler!

T24 - Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Batur ile Garipoğlu şirketler grubunun satın alma müdürü Mehmet Karakayalı'nın sorgularında önemli bilgiler verdikleri bildiriliyor. Batur'un Cem Garipoğlu'nun cinayetten sonra kaçmasında rol oynadığını kabul ettiği kaydedildi. İstanbul Valisi Muammer Güler, yeni gözaltılar olabileceğini söylerken, başta şoförü olmak üzere Nida Garipoğlu'nun çalışanlarının yaklaşık 7 aydır neden ciddi bir sorgudan geçirilmediği sorusu gündeme geldi.







197 gün boyunca saklanan Cem Garioğlu'na kimlerin, nasıl yardım ettiği gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunda aydınlanmaya başladı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulamaları süren zanlılardan Mehmet Nida Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Batur ile satın alma müdürü Mehmet Karakayalı Cem Garipoğlu'nun kaçırılması ve saklanması olayında rolleri olduklarını kabul ettikleri kaydedildi.



Sorgulamada, Cem Garipoğlu'nun saklandığı evler ve bölgeler üzerinde duruldu. Bu çerçevede sorgulanan sanıklardan önemli bilgiler alınarak eş zamanlı biçimde bazı adreslerde tespitler yapılmaya başlandı.





Bahçeşehir'de cinayet, yanıbaşındaki Beylükdüzü'nde konaklama





Olayla ilgili araştırmalarına devam eden polis, soruşturma ile ilgili olarak katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun saklandığı ilk ev konusunda en somut tespiti Nida Garipoğlu'nun çalışanlarının sorgulaması sırasında yaptı. Alınan bilgiler doğrultusunda Cem Garipoğlu'nun Bahçeşehir'deki cinayetten sonra kaldığı ilk evin, bu bölgeye çok yakın olan Beylikdüzü'nde olduğu bilgisine ulaştı.

'Ben patronumun dediklerini yaptım'



Nida Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Batur'un ifadesinde "Olay günü patronum Nida Garipoğlu Cem'i almamı söyledi. Onu aldım ama o anda cinayete karışmış olduğunu bilmiyordum. Ben cinayet işlemiş birine yardım ve yataklıkta bulunmadım. Sadece patronumun dediklerini yerine getirerek Cem'i arabaya aldım. başba bir arabaya verdim" dediği kaydedildi.

Batur'un, "Cem'i bir saat kadar dolaştırdıktan sonra Nida Garipoğlu'ndan aldığı talimat uyarınca başka bir arabaya teslim ettiğini söylediği" iddiası da dile getirildi.



5 kişi gözaltında

Karabulut cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında Nida Garipoğlu'nun şoförü ve karısı ile Garipoğlu şirketler grubu satın alma müdürü Mehmet Karakayalı dahil 5 kişi dün gözaltına alınmıştı.

Adana'da gözaltına alınan Mehmet Karakayalı, kendisini almaya gelen polislere, "Nerede kaldınız? Bekliyordum" demişti.



İstanbul Valisi Muammer Güler, "gerek görülürse yeni gözaltılar olabileceğini" açıkladı.



Avukat huzurunda ifadeleri alınan 5 kişinin, kısa süre içinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.





Hayyam Garipoğlu otoparkta tek başına bekledi



Bu arada cezaevinden adliyeye getirilen Mehmet Nida Garipoğlu’nun ifadesi alındığı sırada kardeşi işadamı Hayyam Garipoğlu da adliyenin karşısındaki otoparkta bekledi.



Gazetecilere görünmemeye çalışan Hayyam Garipoğlu, bir gazetecinin "Bir şey söylemek ister misiniz?' sorusu üzerine, "Neyi söyleyeceğim? Anormal bir şey mi var? Bir anormallik mi var?" diye çıkıştı.



Hayyam Garipoğlu, "kardeşine destek için mi geldiği" sorusuna da "Hayır. Avukatımı bekliyorum" karşılığını verdi. Garipoğlu, bayramda ve her görüş gününde de kardeşini ziyarete gittiğini ifade etti.



Mehmet Nida Garipoğlu, gömleğinde tespit edilen kan lekesinin Münevver Karabulut’a ait olduğu belirlenince cinayete iştirak suçlamasıyla 27 Nisan 2009’da tutuklanmıştı. Avukatları, Nida Garipoğlu’nun tahliye edilmesi için nöbetçi mahkemeye yaptıkları başvuru da reddedildi.

